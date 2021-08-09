Огромная автостоянка в Китае, где сушат тысячи автомобилей после наводнения

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В прошлом месяце в результате рекордных дождей и масштабного наводнения в городе Чжэнчжоу пострадали более 400 000 автомобилей. Опубликованы фотографии стоянки с воздуха, где машины ожидают аукциона и сохнут.
В твиттер-аккаунте Sixth Tone появились фотографии огромной автостоянки, забитой грязными автомобилями. Говорят, таким образом просушивают машины, пострадавшие после недавнего наводнения в Чженьчжоу — столице китайской провинции Ханань. В свою очередь, South China Morning Post публикует видео, которое свидетельствует, что просушкой автомобилей занимаются даже дилеры премиальных марок.
На автостоянке находятся тысячи машин из 400 тысяч, пострадавших в результате стихии. Сейчас они ожидают продажи с аукционов. На одной из фотографий различим эвакуатор, который привёз на стоянку очередного «утопленника».
Потоп в провинции Ханань в конце июля был спровоцирован небывалыми ливнями; отмечается, что ранее такого количества осадков в регионе не фиксировалось. Более всего от стихийного бедствия пострадала столица провинции город Чженьчжоу, где, по некоторым данным, погибло около трёхсот человек.
На видеозаписи, сделанной с дрона, запечатлён один из местных дилерских центров премиальных автомобилей, на крыше здания, также превращённой в автостоянку, хорошо различим логотип марки Mercedes-Benz. Десятки автомобилей на парковке возле здания стоят с открытыми дверями, а на крыше, по всей видимости, находятся ещё не проданные машины, которые удалось спасти от наводнения.
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Метки: Китай авто автомир автомобили наводнение стихия
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