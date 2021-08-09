Огромная автостоянка в Китае, где сушат тысячи автомобилей после наводнения

На видеозаписи, сделанной с дрона, запечатлён один из местных дилерских центров премиальных автомобилей, на крыше здания, также превращённой в автостоянку, хорошо различим логотип марки Mercedes-Benz. Десятки автомобилей на парковке возле здания стоят с открытыми дверями, а на крыше, по всей видимости, находятся ещё не проданные машины, которые удалось спасти от наводнения.