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Огромная автостоянка в Китае, где сушат тысячи автомобилей после наводнения

Огромная автостоянка в Китае, где сушат тысячи автомобилей после наводнения (4 фото + 1 видео)

Автор:
09 августа 2021 14:41
Сообщество : Автомир
Метки: Китай   авто   автомир   автомобили   наводнение   стихия   
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В прошлом месяце в результате рекордных дождей и масштабного наводнения в городе Чжэнчжоу пострадали более 400 000 автомобилей. Опубликованы фотографии стоянки с воздуха, где машины ожидают аукциона и сохнут.

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Метки: Китай   авто   автомир   автомобили   наводнение   стихия   
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Опаньки 2 часа назад
скоро на авито
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SuperTroll 7 минут назад
Ждем на наших дорогах. Не битая, не крашенная, без пробега по РФ
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Александр Час назад
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