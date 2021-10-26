Электросамокатчики — главная опасность на дорогах и тротуарах

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Случай на пешеходном переходе в Перми. Все благоразумные люди спокойно перешли дорогу, но потом появились самокатчики.
Авторский пост
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Правда, народ на велосипедах ничем не лучше, но им хотя бы официально там запрещено и если собьют, то ответят, а тут....
1) Мощность которых менее 250 Вт и скорость менее 25 км/ч – велосипеды.
2) Мощность которых от 250 Вт до 4 кВт и скорость не более 50 км/ч – мопеды.
3) Мощность которых от 4 кВт до 15 кВт, а скорость более 50 км/ч – мотоциклы.
Спорным вопросом является отнесение маломощных электросамокатов к велосипеду. В настоящий момент нет достаточной судебной практики на эту тему. Нам удалось найти лишь несколько судебных решений, где маломощный электросамокат приравнен к велосипеду (Постановление Ашинского городского суда Челябинской области от 05.08.2020 по делу № 5-154/2020, Апелляционное определение Ростовского областного суда от 26.01.2021 по делу № 33-1328/2021).
В остальном, приравнивание электросамокатов мощностью от 250 Вт до 4 кВт к мопедам стало уже общепринятой тенденцией.
Не нужно, если самокат маломощный.
Да нужно, если самокат относится к мопеду (категория М).
Да нужно, если самокат относится к мотоциклу (категория А).
При этом, если у вас есть любая из других категорий (например, категория В), вы имеете право управлять мопедом. Считается, что у вас есть категория М.
Да, сотрудники ГИБДД имеют право остановить водителя электросамоката для проверки документов, а также в случае выявления признаков опьянения или других нарушений ПДД со стороны водителя.
5. Нужно ездить по проезжей части или по тротуару?
Велосипеды ездят по велосипедным дорожкам и полосам. В случае их отсутствия – по правому краю проезжей части, а если и она отсутствует – по тротуарам. При этом пешеходы имеют безусловный приоритет, а если движение велосипедиста мешает пешеходу, тот должен спешиться и продолжать движение как пешеход.
Мопеды ездят по правому краю проезжей части либо по полосе для велосипедистов. Допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам. По тротуарам ездить нельзя.
Мотоциклы ездят так же, как и автомобили.
Подытожив, по тротуару могут ездить только маломощные электросамокаты, в случае отсутствия дороги или велодорожки.
За езду без документов (если требуются права, а у вас их при себе нет) – штраф до 500 рублей.
За езду без прав (если не получена категория) – штраф до 15 000 рублей.
За езду по тротуарам – штраф 2000 рублей.
За езду без мотошлема – 1000 рублей штрафа
За езду пьяным – 30 000 рублей + лишение прав на срок до 2 лет.
Для водителя электросамоката, приравненного к велосипеду – штраф до 800 рублей за нарушения ПДД. А за пьяную езду на велосипеде – до 1500 рублей штрафа.
Как бы не было, они ехали на разрешающий сигнал светофора...
Ладно бы нерегулируемый переход бы был, а так по светофору...
Хз, что там ГАИшники нарешают в такой ситуации..
Если он сам только не скажет. что это не были именно пешеходы по ПДД, но один фиг, на зебре и на зеленом для них ДТП случилось...
На велосипеде я правда по дорогам езжу, но поворачиваю только направо на перекрестах, налево нельзя, а прямо можно, но страшно ...
Недавно еду по тротуару вдоль дороги, слева киоски, всего 2 человек на тротуаре (поблизости), тем не менее еду 5-7 км, впереди бомж/алкаш, обгоняю его и тут чувствую он бежит за мной, я сначала прибавил скорость, он за мной, еду вниз, потому решаю не рисковать и начинаю тормозить, он начинает толкать меня под машину, но не учитывает мое торможение и пролетает передо мной и чуть не падет под машину и убегает что-то крича на невнятном языке, смеясь.
А так да, как бессмертные носятся, одна ошибка и труп..
О торопливости автолюбителя говорит и то как он прижался к переходу. Куда торопился?
2) Что нарушил водитель?
К сожалению, виновным будет признан тот, у кого меньше "связей"...
А то, что там еще и зеленый для пешеходов, просто налагает обязанность пропустить переходящих дорогу, если они на нее вступили. Как на нерегулируемом переходе.
Эти два долбака ведь даже не попали под машину, а въехали ей в бочину. Так что тут только они кругом виноваты.