FISHKINET
Сообщество Аварии 4927 постов • 482 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Электросамокатчики — главная опасность на дорогах и тротуарах

Электросамокатчики — главная опасность на дорогах и тротуарах (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 октября 2021 12:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешеходный переход   самокат   электросамокат   
1674
1
1
Случай на пешеходном переходе в Перми. Все благоразумные люди спокойно перешли дорогу, но потом появились самокатчики.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешеходный переход   самокат   электросамокат   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
42
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
42  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
51k
alertol 2 часа назад
Опасность это люди которые забыли (или и не знали) как пользоваться своим транспортом (будь то самокат, велосипед, и даже просто ролики) такие кстати на своих двоих убиться могут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
ВОВЧЕГ 18 секунд назад
Так они на зеленый еще ехали, куда этот диарейщик ломился?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
BiZ 4 минуты назад
с каждого по 20-ке. и свободны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
628
Добрыня 18 минут назад
Бл.ядь, не зря же называется Пешеходный переход. ПЕРЕХОД, бл.ядь, не переезд, перебег, перелет, а именно П Е Р Е Х О Д !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
637
kan35 21 минуту назад
да, а ведь они - "пешеходы" по ПДД, у ГАИ будет сложная моральная задача
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Гёз Уленшпигель 22 минуты назад
Пожив на этой грёбанной планете я окончательно и бесповоротно пришёл к выводу , что нас окружают Д.О.Л.Б.О.Ё.Б.Ы! И к огромному сожалению этих д.о.л.б.о.ё.б.о.в БОЛЬШИНСТВО!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Чётенький 40 минут назад
Идиотов везде полно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
evenSeven 47 минут назад
Да, есть такое дело. У нас через лесопарк есть асфальтированная пешеходная дорожка, и лет пять назад по другую сторону этого лесопарка выстроили новый микрорайон. Теперь там утром и вечером народ чешет на/с работы. По расстоянию там километра два, и самые умные, конечно, чешут на электрохренях. Причем некоторые из них размером с небольшой скутер. Скорость приличная и никто не сбрасывает, если какой затор из людей, еще и обматерить могут. А там мамы с детьми и колясками...

Правда, народ на велосипедах ничем не лучше, но им хотя бы официально там запрещено и если собьют, то ответят, а тут....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
606k
Alexey Berestenko 51 минуту назад
Поэтому для целей ПДД самокаты делятся на 3 больших подгруппы.

1) Мощность которых менее 250 Вт и скорость менее 25 км/ч – велосипеды.

2) Мощность которых от 250 Вт до 4 кВт и скорость не более 50 км/ч – мопеды.

3) Мощность которых от 4 кВт до 15 кВт, а скорость более 50 км/ч – мотоциклы.

Спорным вопросом является отнесение маломощных электросамокатов к велосипеду. В настоящий момент нет достаточной судебной практики на эту тему. Нам удалось найти лишь несколько судебных решений, где маломощный электросамокат приравнен к велосипеду (Постановление Ашинского городского суда Челябинской области от 05.08.2020 по делу № 5-154/2020, Апелляционное определение Ростовского областного суда от 26.01.2021 по делу № 33-1328/2021).

В остальном, приравнивание электросамокатов мощностью от 250 Вт до 4 кВт к мопедам стало уже общепринятой тенденцией.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vitamin 57 минут назад
Хреново, что эти придурки самокатные правы....
Как бы не было, они ехали на разрешающий сигнал светофора...
Ладно бы нерегулируемый переход бы был, а так по светофору...
Хз, что там ГАИшники нарешают в такой ситуации..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
ScorpionDS 2 часа назад
Всегда спешиваюсь на переходном переходе, самокат у меня или велосипед, даже когда я уверен что машин нет, делаю так что бы это было машинально и всегда.

На велосипеде я правда по дорогам езжу, но поворачиваю только направо на перекрестах, налево нельзя, а прямо можно, но страшно ...

Недавно еду по тротуару вдоль дороги, слева киоски, всего 2 человек на тротуаре (поблизости), тем не менее еду 5-7 км, впереди бомж/алкаш, обгоняю его и тут чувствую он бежит за мной, я сначала прибавил скорость, он за мной, еду вниз, потому решаю не рисковать и начинаю тормозить, он начинает толкать меня под машину, но не учитывает мое торможение и пролетает передо мной и чуть не падет под машину и убегает что-то крича на невнятном языке, смеясь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Денис Колосов 2 часа назад
Да, электросамокатчики, несущиеся по тротуару со скоростью 30-40км в час, реальная опасность для пешеходов...Если уж едешь по пешеходной территории, не создавай угроз пешеходам..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
4k
Максим 2 часа назад
Стоп-стоп! А какой сигнал горел (не мигал) пешеходам, когда автомобиль начал движение?
О торопливости автолюбителя говорит и то как он прижался к переходу. Куда торопился?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 12)
6k
workmen77 2 часа назад
Главная опасность - это невнимательные идиоты, которые могут перемещаться и на автомобиле, и на мотоцикле, и на самокате и даже на ногах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
dimitr 2 часа назад
Главная опасность на дороге - долбоё.бы, и совершенно не важно, пешком они, или на каком-то виде транспорта.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Александр 2 часа назад
Ну да, прям самая главная угроза.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Человек, обманувший смерть. История солдата, выжившего с пулей во лбу (3 фото) Человек, обманувший смерть. История солдата, выжившего с пулей во лбу (3 фото) Решила немного срезать: в Волгограде автобус сбил пенсионерку Решила немного срезать: в Волгограде автобус сбил пенсионерку Под Екатеринбургом водитель отвлекся на своего ребенка и сбил чужого Под Екатеринбургом водитель отвлекся на своего ребенка и сбил чужого Будто специально выцеливал: наезд на пешехода в Тульской области Будто специально выцеливал: наезд на пешехода в Тульской области Залипла в телефон: глупый наезд на пешеходов в Тверской области Залипла в телефон: глупый наезд на пешеходов в Тверской области Мотоциклист остановился пропустить пешехода и остался без своего железного коня Мотоциклист остановился пропустить пешехода и остался без своего железного коня
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1814450



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Тюмени женщина самостоятельно разобралась с нелегальным игровым автоматом
0
63
В Тюмени женщина самостоятельно разобралась с нелегальным игровым автоматом
25 фотодоказательств того, что у Вселенной есть чувство юмора
0
10
25 фотодоказательств того, что у Вселенной есть чувство юмора
Набирающие популярность в сообществах
Знаменитые люди, которых похоронили преждевременно
0
18
Знаменитые люди, которых похоронили преждевременно
Тоска по бордовому корнеплоду
0
9
Тоска по бордовому корнеплоду
Человек, обманувший смерть. История солдата, выжившего с пулей во лбу (3 фото)
Человек, обманувший смерть. История солдата, выжившего с пулей во лбу (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#факты#дтп#люди#автомобили#подборка#фотографии#спорт#СССР#роль
#Юмор#Ynews#аварии#авто аварии#кино#история#в мире#полиция#познавательно#авария дня
#фото#прикол#животные#фильм#автомир#Россия#дети#актеры#Разное#искусство

На что жалуетесь?

Вернуться