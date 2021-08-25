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Мотоциклист остановился пропустить пешехода и остался без своего железного коня

Мотоциклист остановился пропустить пешехода и остался без своего железного коня (2 фото + 1 видео)

Автор:
25 августа 2021 12:15
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   пешеходный переход   проспал торможение   
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В Тольятти на улице Баныкина водитель «Калины» не успел затормозить и догнал мотоциклиста у пешеходного перехода.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   пешеходный переход   проспал торможение   
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7k
КОСТЯН Час назад
Тот редкий случай когда жалко хруста
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9k
Antique computer Полчаса назад
"Мотоциклист остановился пропустить пешехода" - почему не в разделе "Фантастика"?
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4k
Mike Snow 47 минут назад
Куда летел этот идиот на своей инвалидке? Судя по видео там вообще одна полоса для движения...
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5k
Станислав Час назад
Водитель на калине ваще е..лан что ли? Даже если бы мотоциклист и не остановился, там пешеход уже на его части дороги почти был! Я не понимаю логику людей типа "сэкономлю 10 секунд, не пропуская, при этом убью человека и сяду в тюрьму на 5 лет"...
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28k
АнтонПолднев Час назад
Все байкеры козлы и виноваты априори. Просто потому что существуют. Когда всех их грохнут мир станет счастливым и безоблачным. Это научно доказанный факт комметаторами из интернета.
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1k
No pasaran 2 часа назад
Если не сам убьёшься, так тебе помогут.
Если выживешь, то всю оставшуюся будешь овощем.
А если не овощем, то в коляске.
Кому нужны такие приключения?
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1k
Viktor 2 часа назад
Мотоциклист был в шлеме и экипировке и отделался ушибами. А водятла на калине выипали на месте .
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