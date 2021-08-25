Мотоциклист остановился пропустить пешехода и остался без своего железного коня

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В Тольятти на улице Баныкина водитель «Калины» не успел затормозить и догнал мотоциклиста у пешеходного перехода.
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