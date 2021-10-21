Седина в бороду, бес в ребро: пожилой водитель решил проучить автомобилистку

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В Выборгском районе Санкт-Петербурга пожилой водитель не пожелал пропустить в свой ряд дамочку на BMW X6.
Авторский пост
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Может это та дурочка на БМВ познакомиться хотела, что в нарушение правил и логики лезла на крыло водителю с регистратором?
Интересно пункт ПДД вспомните?
Или всё же ты придерживаешься правила, что при перестроении водители обязаны не создавать помех тем у кого преимущество?