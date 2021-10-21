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Седина в бороду, бес в ребро: пожилой водитель решил проучить автомобилистку

Седина в бороду, бес в ребро: пожилой водитель решил проучить автомобилистку (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2021 12:21
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   мелкое дтп   учитель на дороге   
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В Выборгском районе Санкт-Петербурга пожилой водитель не пожелал пропустить в свой ряд дамочку на BMW X6.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   мелкое дтп   учитель на дороге   
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15  комментариев
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11k
ЕвгенийДончак Час назад
Грубейшая и намеренная ошибка в названии!!!
Правильно должно быть так: "Ума нет - считай калека: автомобилистка грубо нарушила ПДД и стала виновницей аварии с авто под управлением пожилого водителя".
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1k
Сергей 2 минуты назад
всё правильно сделал!
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218
zahar 18 минут назад
Старый специально ПОДБИЛ немца !!((...зачем??...
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15k
ЦСКА 24 минуты назад
Уже начала "зае" звонить...
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21k
Inter 57 минут назад
один раз также принципиально вкорячил на съезде на МКАД, у нее полоса уходила в мою, о чем свидетельствовала стрелка, а она, даже поворотник не включила и поехала, сначала по разделительному островку и начала смещаться прям в меня и тиранулись.. на мой вопрос, почему она так едет она ответила, что все так едут, и она всегда так делает и все нормально у нее было..на мой вопрос о поворотнике и о том, что если все начнут с пятого этажа прыгать она не ответила, но вину признала..составили евпропротокол и разошлись..я тряпочкой протер и почти ничего не видно, а у нее хороший процарап от моего зеркала, зеркалу хоть бы хны!
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2k
Александр Алехин 58 минут назад
Да да. Это же конечно пожилой водитель авто с регистратором здесь виноват.
Может это та дурочка на БМВ познакомиться хотела, что в нарушение правил и логики лезла на крыло водителю с регистратором?
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1k
Viktor Час назад
Как она глазками зыркает , прям показывает - рассос..ой , разрулю ситуацию .
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715
Ольга Час назад
Обоюдка.
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13k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
А чего ей делать в полосе, ее дорога - обочина. Автор ложно оценивает ситуацию.
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