FISHKINET
Сообщество Аварии 4843 поста • 474 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. Водитель на Hyundai Getz столкнулся с поездом в Ивановской области

Авария дня. Водитель на Hyundai Getz столкнулся с поездом в Ивановской области (6 фото + 1 видео)

Автор:
05 октября 2021 11:40
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   жд переезд   женщина за рулем   
501
6
1
В Тейковском районе 60-летний водитель Hyundai Getz проигнорировал запрещающий сигнал на переезде и столкнулся с пригородным поездом «Орлан».
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   жд переезд   женщина за рулем   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Совранский 2 часа назад
НУ ВОТ КАК ???? МОЖНО не заметить с/ц*уко ПОЕЗД!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
2k
Hunde Beißer2 6 минут назад
Поезд Орлан - водила Иблан!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
alertol 24 минуты назад
он хоть перед манёвром сохранился?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Яков Час назад
Круто совпало по времени - захочешь влететь под поезд, и хрен получится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Объект реальности Час назад
поезд, столб и пр. осаги не хватит будет до конца жизни выплачивать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алексей Час назад
Ну вот... Новый локомотив испортили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Виктор Штурмаревич 2 часа назад
Орлану кенгурятник мощней надо ставить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Ученики, которым есть, что сказать своим учителям (5 фото + 4 видео) Ученики, которым есть, что сказать своим учителям (5 фото + 4 видео) Жесть из Сыктывкара: автомобилистка сбила ребенка, но не остановилась и устроила еще два ДТП Жесть из Сыктывкара: автомобилистка сбила ребенка, но не остановилась и устроила еще два ДТП Приехала беда, откуда и не ждали: в Череповце на припаркованный автомобиль сверху съехала машина Приехала беда, откуда и не ждали: в Череповце на припаркованный автомобиль сверху съехала машина Авария дня. Во Владимирской области женщина на «Мазде» устроила смертельное ДТП Авария дня. Во Владимирской области женщина на «Мазде» устроила смертельное ДТП Дамочка подбила сразу два троллейбуса в Чебоксарах Дамочка подбила сразу два троллейбуса в Чебоксарах Авария дня. В Свердловской области женщина при обгоне столкнулась с фурой Авария дня. В Свердловской области женщина при обгоне столкнулась с фурой
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1807150



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Чёртов орех. Почему «картошка» наших предков навсегда исчезла из рациона?
12
106
Чёртов орех. Почему «картошка» наших предков навсегда исчезла из рациона?
В Америке арестовали парня после неудачного объявления о продаже катализатора
1
73
В Америке арестовали парня после неудачного объявления о продаже катализатора
Набирающие популярность в сообществах
Топ 5 самых кассовых военных фильмов в истории
2
52
Топ 5 самых кассовых военных фильмов в истории
12 книг, которые должен прочесть каждый родитель
3
4
12 книг, которые должен прочесть каждый родитель
Я б у таких учился вечно: учителя, которые знают толк в подаче предмета
Я б у таких учился вечно: учителя, которые знают толк в подаче предмета
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Белый гетеро-мужчина пытается объяснить фемке что он человек
3
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#животные#картинки#новости#Россия#сша#прикольные#полиция#смешные
#факты#прикол#Разное#автомир#СССР#аварии#фотографии#ynews#еда#на различный вкус
#фото#история#автомобили#люди#дтп#кино#авто аварии#подборка#приколы#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться