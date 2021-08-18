Приехала беда, откуда и не ждали: в Череповце на припаркованный автомобиль сверху съехала машина

В Череповце во дворе дома по улице Белинского автомобилистка не уследила за своим универсалом "Форд" и он съехал с пригорка, врезавшись в припаркованный "Дастер".

0 Источник: Во время спуска в универсале "Форд" на заднем диване находилась маленькая девочка.

Очевидцы сообщили, что автомобиль виновницы был оборудован системой автозапуска. 2021-08-18T14:15:04+03:00 Очевидцы сообщили, что автомобиль виновницы был оборудован системой автозапуска.