Приехала беда, откуда и не ждали: в Череповце на припаркованный автомобиль сверху съехала машина

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В Череповце во дворе дома по улице Белинского автомобилистка не уследила за своим универсалом "Форд" и он съехал с пригорка, врезавшись в припаркованный "Дастер".
Очевидцы сообщили, что автомобиль виновницы был оборудован системой автозапуска.
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под горку у нас все машины с автозапуском =)