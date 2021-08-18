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Приехала беда, откуда и не ждали: в Череповце на припаркованный автомобиль сверху съехала машина

Приехала беда, откуда и не ждали: в Череповце на припаркованный автомобиль сверху съехала машина (2 фото + 1 видео)

Автор:
18 августа 2021 14:15
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомобиль без водителя   видео   дтп   женщина за рулем   
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В Череповце во дворе дома по улице Белинского автомобилистка не уследила за своим универсалом "Форд" и он съехал с пригорка, врезавшись в припаркованный "Дастер".

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомобиль без водителя   видео   дтп   женщина за рулем   
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2k
Voland 3 часа назад
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5k
Ya 12 минут назад
Всё таки мокрощелкам до 30 лет права не давать, а после 40 забирать.
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13k
Объект реальности 57 минут назад
почему с верху заборчика нет. и еще кто ее за руль пустил.
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7k
Doctor_Lector 2 часа назад
Водила круза перекрестился, наверное.
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56k
pynh 3 часа назад
"был оборудован системой автозапуска"

под горку у нас все машины с автозапуском =)
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