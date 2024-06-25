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Сообщество Автомир 13148 постов • 863 подписчика подписаться
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Шальная императрица на дороге

Шальная императрица на дороге

Автор:
25 июня 2024 09:01
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   дорога   кабриолет   хам   хамство   
826
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1

На регистратор попала автолюбительница, которая явно считает себя хозяйкой жизни. Не слишком ли много пафоса и дерзости для нарушительницы?

Боярыня едет, расступитесь.

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Метки: Видео   авто   дорога   кабриолет   хам   хамство   
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12  комментариев
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4k
Ультратрахуил 38 минут назад
Насосала на тачку и права, торопится скорее рот прополоскать, от вкуса спонсора, поэтому и агрессирует
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18k
Kostick Минуту назад
а по большому счету, гаи сделай просто тупо бота в телеге, пусть туда шлют фотки подобных мразей "ессно фотка оригинал, с инфой exif, данными gps". такие ездуны получив по соточке другой штрафов поумерят пыл.
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1k
IOON 3 минуты назад
ну вот, я думал ей @бало набьют....
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8k
Marlboro 5 минут назад
Вступление понятно, а где развязка? Где наказание и карма? В этом видео нет счастливого конца. Плохо. Я все же надеялся что она притрет свой насосаный авто о камаз.
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41k
albedo 14 минут назад
Обочечники.
Люди нетрадиционной ориентации.
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19k
GROMOZEKA 16 минут назад
Ну так в чём проблема?
Зажали, остановились, вышли и нассали ей в салон.
Благо кабриолет.
А палец в обратную сторону развернули.
И пущщай показывает кому хочет
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4k
vfrcbvec 18 минут назад
А леща по сосалу? И бутылку эту брошенную хирург должен из нее потом извлекать!
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7k
Отвратительный Мужик 19 минут назад
Бить нельзя . Надо было перцем писду залить.
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17k
Booka1a 24 минуты назад
ну она бутылкой кинула, так и ей надо было в салон коробку сока отправить. лучше открытую
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455
Sergei Timofeich Booka1a 3 минуты назад
Обоссать ещё можно,простая административка светит,но оно того стоит...
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3k
Александр 24 минуты назад
концовка какая была та? если она уже кинула бутылку, тем самым наработав на хулиганку.
а так я езжу и вижу, что бабам уступай везде и всегда, а они тебе никогда. (есть исключения, но это редкость)
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3730 постов (3693 в горячем)

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