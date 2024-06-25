Шальная императрица на дороге

826
1
1
На регистратор попала автолюбительница, которая явно считает себя хозяйкой жизни. Не слишком ли много пафоса и дерзости для нарушительницы?
Боярыня едет, расступитесь.
Источник:
Ссылки по теме:
- 10-летний ребёнок на самокате попал под машину
- Пьяный росгвардеец сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе
- Пистолет как аргумент: обочечник, которого не пропустили на Мурманском шоссе, достал оружие
- Бородач на "Мерседесе" попытался устроить скандал с водителем "Рено", но испугался, увидев великана
- Жёсткое столкновение с машиной газовой службы
Новости партнёров
реклама
Люди нетрадиционной ориентации.
Зажали, остановились, вышли и нассали ей в салон.
Благо кабриолет.
А палец в обратную сторону развернули.
И пущщай показывает кому хочет
а так я езжу и вижу, что бабам уступай везде и всегда, а они тебе никогда. (есть исключения, но это редкость)