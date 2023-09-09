Девушка на скутере не справилась с управлением и улетела в подвал

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По словам очевидцев, женщина получила небольшую травму головы, ей оперативно оказали помощь прибывшие на место медицинские работники.
Торможения криком!
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ну не могу я поверить в то, что человек который не знает где рычаги тормоза тронется и поедет по дороге!!! это же высшая степень дебилизма!!
Так влепиться в подвал -- шлем спасет только черепушку. Сотрясение мозга - обеспеченно... Кроме того -велика вероятность перелома шейных позвонков с последующим параличом... Оно им надо? Да, я знаю что говорю - в параллельном классе учился мото-фанатик. Уже под сорок лет как лежит не вставая... Авария, он был в шлеме - но от перелома позвонков не спасло.
Вывод - перед тем как купить такое "щасте" - покупайте, пожалуйста, мозги...