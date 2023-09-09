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Девушка на скутере не справилась с управлением и улетела в подвал

Девушка на скутере не справилась с управлением и улетела в подвал

Автор:
09 сентября 2023 10:12
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   авто   вождение   дорога   не справилась с управлением   скутер   
1154
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По словам очевидцев, женщина получила небольшую травму головы, ей оперативно оказали помощь прибывшие на место медицинские работники.

Торможения криком!

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Метки: Видео   авто   вождение   дорога   не справилась с управлением   скутер   
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11  комментариев
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4k
Lexx 2 часа назад
Впереди Т-образный перекрёсток, куда так гнать. Ну если только у неё там гараж.
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2k
SmartCat101 38 минут назад
похоже на то, что скутер то китайский! тросик газа закусило в положение открыто полностью ....
ну не могу я поверить в то, что человек который не знает где рычаги тормоза тронется и поедет по дороге!!! это же высшая степень дебилизма!!
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25k
Михаил Сметанкин 41 минуту назад
И так, господа мопедисты, еще есть вопросы почему надо надевать шлем?
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281
Человече Z Михаил Сметанкин 2 минуты назад
Хорошо, но...
Так влепиться в подвал -- шлем спасет только черепушку. Сотрясение мозга - обеспеченно... Кроме того -велика вероятность перелома шейных позвонков с последующим параличом... Оно им надо? Да, я знаю что говорю - в параллельном классе учился мото-фанатик. Уже под сорок лет как лежит не вставая... Авария, он был в шлеме - но от перелома позвонков не спасло.
Вывод - перед тем как купить такое "щасте" - покупайте, пожалуйста, мозги...
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16k
banzai7 59 минут назад
Женщины не только ногами педали путают, но и с руками разобраться не могут.
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10k
Сатанеев Час назад
Херасе там народу пол-Китая собралось
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24k
Axel Час назад
Подвал то не пострадал?)
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3k
kuchipachi 2 часа назад
Судя по всему она педали перепутала. Точнее ручку газа выкрутила, а отпустить не додумалась с испугу
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4k
Wertos 2 часа назад
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2k
Андрей 2 часа назад
хруст самоубился !
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