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Воронежцы катались по городу в ванне и запускали салюты

Воронежцы катались по городу в ванне и запускали салюты

Автор:
04 ноября 2023 21:00
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Воронеж   авто   водитель   дорога   машины   развлечение   фейерверк   
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Эпичной прогулкой заинтересовались стражи правопорядка и приняли друзей. В отделении ребята сознались, что не хотели ничего плохого, а просто планировали поздравить друга с днем рождения.

Водителя оштрафовали на 1,5 тыс. руб., а одного из «пассажиров» — на 1 тыс. руб. Еще одного участника шоу ищут.


Популярность обошлась ребятам недорого.

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Метки: Видео   Воронеж   авто   водитель   дорога   машины   развлечение   фейерверк   
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9  комментариев
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Navygator 2 часа назад
"Воронежский водитель катал друзей по городу в ванне, которые на ходу запускали фейерверки"

С русского языке автор, что?
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22k
babuby 5 минут назад
В ванне с салютами - штраф. Со свадьбой и стрельба из автоматов/пистолетов - не знаем, не видели.
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12k
добрыйдух 15 минут назад
А почему бы и нет, если никому не помешали.
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2k
qwer 55 минут назад
Мне кажется, я хочу в Воронеж. Тем более бабушка уроженка...
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33k
Юр21 Час назад
Какие затейники!
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11k
Seledochnik Час назад
Типичный выходной в колхозе
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Ольга

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