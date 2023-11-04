Воронежцы катались по городу в ванне и запускали салюты

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Эпичной прогулкой заинтересовались стражи правопорядка и приняли друзей. В отделении ребята сознались, что не хотели ничего плохого, а просто планировали поздравить друга с днем рождения.
Водителя оштрафовали на 1,5 тыс. руб., а одного из «пассажиров» — на 1 тыс. руб. Еще одного участника шоу ищут.
Популярность обошлась ребятам недорого.
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