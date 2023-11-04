Воронежцы катались по городу в ванне и запускали салюты

Трави и грабь

В Уфе водитель устроил аварию, подрался и скрылся с места

"С ноги по лобовухе": жесткая разборка в пробке во Владивостоке

Дорожная развязка в Китае, которая похожа на американские горки

В Москве на подземной парковке пострадали дорогие машины из-за обвалившихся коммуникаций

В Москве водитель Volkswagen сбил сотрудника ГИБДД и скрылся