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Пассажирский трап в "Шереметьево" врезался в здание аэропорта

Пассажирский трап в "Шереметьево" врезался в здание аэропорта (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 октября 2021 18:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: trap   Терминал   Шереметьево   авария   аэропорт   происшествие   
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По предварительным данным, самоходный трап двигался по неустановленному маршруту и въехал в терминал D.
В результате столкновения пострадал "рукав" аэропорта (переход от терминала к трапу самолета). Нижняя часть конструкции рухнула на землю.
Руководство аэропорта не прокомментировало произошедшее. Сведении о пострадавших нет.

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Метки: trap   Терминал   Шереметьево   авария   аэропорт   происшествие   
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2  комментария
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17k
babuby 10 минут назад
И где-же те комментаторы, которые усираясь орут что "мост глупости" построили дебилы, а нормальные люди машины увечат!??
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Шмёль 8 минут назад
Юлия Якубеня уже успела уронить отварную сосиску же?
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Nika
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