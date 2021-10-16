Пассажирский трап в "Шереметьево" врезался в здание аэропорта

462
2
1
По предварительным данным, самоходный трап двигался по неустановленному маршруту и въехал в терминал D.
Источник:
В результате столкновения пострадал "рукав" аэропорта (переход от терминала к трапу самолета). Нижняя часть конструкции рухнула на землю.
Руководство аэропорта не прокомментировало произошедшее. Сведении о пострадавших нет.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Человек горит, а они снимают": в соцсетях осудили очевидцев страшного ДТП в Бурятии
- В Пушкино трое брюнетов-торопыг на "девятке" не захотели стоять в пробке и двинулись по встречке
- "Меня решили назначить на роль нового Ефремова": Собчак - критикующим ее за побег с места аварии
- Как выглядел аэропорт Шереметьево в самом начале: 10 архивных кадров времен СССР
- Выпил и сел за руль — в тюрьму
13
Понравилось13
Новости партнёров