Как выглядел аэропорт Шереметьево в самом начале: 10 архивных кадров времен СССР

Со времен своего основания Шереметьево считается аэропортом федерального уровня. Он признан лидером по объему потока пассажиров, а также носит звание одного из главных столичных аэропортов.
Однако он не всегда был таким, каким мы знаем его сегодня. Ниже представляем 10 снимков аэропорта советских времен, когда его услугами пользовались еще видные советские деятели.
Софи Лорен у новенького аэропорта
Кстати, не только советские. На данном снимке запечатлен приезд международной звезды Софи Лорен, которая в 1965 году посетила СССР. В те времена в Союз прилетали и другие звезды, которым также выдавалась случай наблюдать выдающийся аэропорт у самых его истоков.
Первое здание аэропорта
Шереметьево в 60-е годы с высоты птичьего полета
Изначально место служило аэродромом для Военно-воздушных сил. С 1957 года аэродром выполнял свои обязанности совместно с военными советской армии, однако уже в 1959 году на территории аэропорта впервые высадился пассажирский рейс. В тот же день и был рожден известный нам по сей день Шереметьево.
Зал ожидания
Вид со взлетной площадки
Превратить военный аэродром в один из крупнейших аэропортов страны пожелал сам Хрущев. По возвращении из столицы Великобритании он был очарован мощью и красотой их Хитроу. Высадившись на пустыре, он решил, что пора Союзу построить такой же выдающийся аэропорт. Уже к 1970 году данное предприятие было названо крупнейшим советским аэропортом.
Второй этаж аэропорта
На посадочной зоне
Изначально пункт назначения авиарейсов того времени был назван Шереметьевским. Прозвище было дано в соответствии с близлежащими населенными пунктами, а впоследствии место переименовали.
Фасад аэропорта
Терминал международных рейсов
Даже в те далекие времена аэропорт был способен поразить своим размахом и характерной атмосферой любого приезжего пассажира. По сей день предприятие сохраняет свои позиции, продолжая способствовать развитию туризма и международной политики.
Павильон регистрации
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