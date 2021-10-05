FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6103 поста • 716 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Как выглядел аэропорт Шереметьево в самом начале: 10 архивных кадров времен СССР

Как выглядел аэропорт Шереметьево в самом начале: 10 архивных кадров времен СССР (11 фото)

Автор:
05 октября 2021 09:52
Сообщество : ФотоМир
Метки: Шереметьево   архив   аэропорт   аэропорт Шереметьево   интересно   фото   
653
11

Со времен своего основания Шереметьево считается аэропортом федерального уровня. Он признан лидером по объему потока пассажиров, а также носит звание одного из главных столичных аэропортов.


Однако он не всегда был таким, каким мы знаем его сегодня. Ниже представляем 10 снимков аэропорта советских времен, когда его услугами пользовались еще видные советские деятели.


Софи Лорен у новенького аэропорта

Кстати, не только советские. На данном снимке запечатлен приезд международной звезды Софи Лорен, которая в 1965 году посетила СССР. В те времена в Союз прилетали и другие звезды, которым также выдавалась случай наблюдать выдающийся аэропорт у самых его истоков.


×


Первое здание аэропорта


Шереметьево в 60-е годы с высоты птичьего полета

Изначально место служило аэродромом для Военно-воздушных сил. С 1957 года аэродром выполнял свои обязанности совместно с военными советской армии, однако уже в 1959 году на территории аэропорта впервые высадился пассажирский рейс. В тот же день и был рожден известный нам по сей день Шереметьево.



Зал ожидания


Вид со взлетной площадки


Превратить военный аэродром в один из крупнейших аэропортов страны пожелал сам Хрущев. По возвращении из столицы Великобритании он был очарован мощью и красотой их Хитроу. Высадившись на пустыре, он решил, что пора Союзу построить такой же выдающийся аэропорт. Уже к 1970 году данное предприятие было названо крупнейшим советским аэропортом.



Второй этаж аэропорта



На посадочной зоне

Изначально пункт назначения авиарейсов того времени был назван Шереметьевским. Прозвище было дано в соответствии с близлежащими населенными пунктами, а впоследствии место переименовали.



Фасад аэропорта


Терминал международных рейсов

Даже в те далекие времена аэропорт был способен поразить своим размахом и характерной атмосферой любого приезжего пассажира. По сей день предприятие сохраняет свои позиции, продолжая способствовать развитию туризма и международной политики.



Павильон регистрации

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Шереметьево   архив   аэропорт   аэропорт Шереметьево   интересно   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку от дивана 7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку от дивана Таким Элвиса Пресли еще не видел никто! Таким Элвиса Пресли еще не видел никто! Мать отправила на фронт 10 братьев и все они вернулись с войны Мать отправила на фронт 10 братьев и все они вернулись с войны Как проходили военные сборы в СССР Как проходили военные сборы в СССР Чёртов орех. Почему «картошка» наших предков навсегда исчезла из рациона? Чёртов орех. Почему «картошка» наших предков навсегда исчезла из рациона? 30 редких исторических фотографий, которые рассказывают о значимых событиях прошлого 30 редких исторических фотографий, которые рассказывают о значимых событиях прошлого
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

836568



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Сексапильная итальянская статуя кружит головы и разбивает сердца
4
109
Сексапильная итальянская статуя кружит головы и разбивает сердца
В Америке арестовали парня после неудачного объявления о продаже катализатора
1
73
В Америке арестовали парня после неудачного объявления о продаже катализатора
Набирающие популярность в сообществах
34 книги для дизайнеров
0
5
34 книги для дизайнеров
Топ 5 самых кассовых военных фильмов в истории
2
43
Топ 5 самых кассовых военных фильмов в истории
7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку от дивана
7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку от дивана
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Белый гетеро-мужчина пытается объяснить фемке что он человек
3
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#картинки#Разное#СССР#сша#кино#ynews#еда#смешные
#факты#история#люди#прикол#Россия#подборка#фотографии#полиция#приколы#на различный вкус
#фото#животные#новости#автомобили#автомир#дтп#прикольные#аварии#авто аварии#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться