Как выглядел аэропорт Шереметьево в самом начале: 10 архивных кадров времен СССР





Однако он не всегда был таким, каким мы знаем его сегодня. Ниже представляем 10 снимков аэропорта советских времен, когда его услугами пользовались еще видные советские деятели.





Софи Лорен у новенького аэропорта

Кстати, не только советские. На данном снимке запечатлен приезд международной звезды Софи Лорен, которая в 1965 году посетила СССР. В те времена в Союз прилетали и другие звезды, которым также выдавалась случай наблюдать выдающийся аэропорт у самых его истоков.



