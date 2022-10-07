Обиженка на «Опеле» хотел проучить грузовик и пожалел об этом

2319
1
1
На Орловском кольце в Набережных Челнах водитель красного «Опеля» подставился под грузовик, но ему быстро объяснили, что он не прав.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Авария дня. В Белгородской области водитель спровоцировал лобовое столкновение
- Авария дня. Надо было бить «учителя»
- Авария дня. Пьяный лихач с двумя детьми в салоне устроил ДТП в Чувашии
- Водитель «Камри» спровоцировал серьёзное ДТП и спокойно уехал
- Дорожный войны водителя каршеринга с учителем на питерской кольцевой
Новости партнёров
Краснозадый гамадрил про себя так говорил: "Да, мать-природа намудрила, создавая гамадрила"
"Умный чешет лоб перед тем, как что-то сделать, дурак чешет затылок, когда что-то уже натворил."