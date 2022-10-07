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Обиженка на «Опеле» хотел проучить грузовик и пожалел об этом

Обиженка на «Опеле» хотел проучить грузовик и пожалел об этом

Автор:
07 октября 2022 13:30
Сообщество : Аварии
Метки: Opel   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   конфликт на дороге   учитель на дороге   
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На Орловском кольце в Набережных Челнах водитель красного «Опеля» подставился под грузовик, но ему быстро объяснили, что он не прав.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Opel   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   конфликт на дороге   учитель на дороге   
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19  комментариев
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2k
pinbalist Час назад
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4k
V2.Smirnov 19 минут назад
Эта тайна, сравнимая с инопланетянами и бермудский треугольником. Великий вопрос: на что надеются те, кто резко тормозит перед грузовиком?
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9k
Сол Гудман 20 минут назад
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351
cdzpm Полчаса назад
классика!!!
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3k
Илья Полчаса назад
С такими спорить бесполезно, научить - тоже не особо реально. Пусть платит.
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14k
Голос Вселенной Полчаса назад
Интересно, каким местом задницы они думают........... Риторический вопрос.
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31k
Юр21 Полчаса назад
Хрен там барану доказывать, запись есть, пусть теперь ему гайцы объясняют.
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5k
мемфрид Полчаса назад
Затылок чешет как на агитплакатах советских) мол, как же это я так)
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124
Аврашалом Маркович Полчаса назад
Любитель давать в свое красное жопито.

Краснозадый гамадрил про себя так говорил: "Да, мать-природа намудрила, создавая гамадрила"
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−6
Rexbreaker Полчаса назад
Интересно, как много владельцев регистраторов понимают, что в суде запись, датированная 1970-ым годом - не проканает и рега признают виновным в несоблюдении дистанции?
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4k
alex 43 минуты назад
таких учителей надо прав лишать лет так на 5
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18k
speaktr-st 47 минут назад
В конце, когда они осматривают повреждения, вспомнил что мне дед говорил:
"Умный чешет лоб перед тем, как что-то сделать, дурак чешет затылок, когда что-то уже натворил."
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16k
Alex ASK 48 минут назад
Крановщику не надо было тормозить... Довёз бы его до рельсов и там оставил
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2k
Smarter 55 минут назад
Очередной насосавший на права.
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−48
Сигизмунд Лазаревич 55 минут назад
опель как и бмв это диагноз.
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28k
Aqueronte 56 минут назад
Этот Мундель на Жопеле вообще в курсе сколько сейчас ремонт этой помойки ему обойдется или в Челнах офигенные зарплаты стали?
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11
Иван Смирнов 56 минут назад
Пушчай пешком походит, для мозгов свежий воздух полезен...
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16k
Вася Час назад
ой дурааак..
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2k
Lovels Travel Час назад
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Олег

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