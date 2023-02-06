Дорожная встреча с бородачом в Нальчике

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В Нальчике автор видео повстречал агрессивного водителя на "Калине". Сколь же неадекватов встречается на дорогах... Еще и считает себя правым!
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Ему уже в принципе можно "переходить дорогу на красный", все по-любасу должны остановиться!