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Дорожная встреча с бородачом в Нальчике

Дорожная встреча с бородачом в Нальчике

Автор:
06 февраля 2023 13:07
Сообщество : Автомир
Метки: аварии   авто   авто аварии   автохам   быдло   видео   дтп   конфликт на дороге   
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В Нальчике автор видео повстречал агрессивного водителя на "Калине". Сколь же неадекватов встречается на дорогах... Еще и считает себя правым!

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автохам   быдло   видео   дтп   конфликт на дороге   
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9  комментариев
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11k
Rus77 2 часа назад
Он не понимает такого языка, от слова совсем, если достать ствол с криками - твою мать ты чё акхуэл, вот тогда бы ситуация сразу разрешилась)
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688
Kra 19 минут назад
Пацанчик отрастил бороду, решил, что большой и мощный.
Ему уже в принципе можно "переходить дорогу на красный", все по-любасу должны остановиться!
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28k
EvilHomer 22 минуты назад
И это только посигналили ему, а что если плюнуть в это тупое животное? Убить захочет?
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144
Нобол Вивифайн 22 минуты назад
Две статьи минимум: создание аварийной ситуации и выброс мусора в неположенном месте
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6k
Дмитрий Час назад
Регик то засцал как не крути. Не надо вот этого " ну ты куда" и прочая. Помял рамку- вызови полицию. Извинится и оплатит тебе твою рамку.
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107
bladerunner1986 Дмитрий 55 секунд назад
Ну посмотрел он на краснокофтного и понял, что тот как минимум больше. Оценил свои способности и решил не выхватывать. Профбойцы готовятся под соперников и не выскакивают неподготовленными, а тут может он музыкант или певец. И сломанная челюсть вообще не к месту. Баллончик надо носить.
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9k
Antonium 2 часа назад
Надо было еще поближе встать, чтобы он через багажник вылазил)))
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21k
ЦСКА 2 часа назад
И что??
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284
Серега ЦСКА 7 минут назад
Да ничего.Драки нет,ругани особо тоже.Десятки,а то и сотни подобных ситуаций в стране ежедневно.Но,тут бородатый.А это интерес,плюсы.
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