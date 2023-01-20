В Дзержинске два водителя не поделили полосу и устроили ДТП

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Когда людям не жалко свои автомобили, то они устраивают подобные ДТП. Водитель "Лансера" столкнулся с "Ланосом", что хотел доказать - непонятно.
"г. Дзержинск Нижегородской обл., мой муж Антон был за рулем. Его оппонент не уступил дорогу, перестраиваясь с соседней полосы без поворотника", - сообщает некая Дарья.
Присутствует ненормативная лексика!
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