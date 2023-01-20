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В Дзержинске два водителя не поделили полосу и устроили ДТП

В Дзержинске два водителя не поделили полосу и устроили ДТП

Автор:
20 января 2023 12:17
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   конфликт на дороге   учитель на дороге   
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Когда людям не жалко свои автомобили, то они устраивают подобные ДТП. Водитель "Лансера" столкнулся с "Ланосом", что хотел доказать - непонятно.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   конфликт на дороге   учитель на дороге   
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8  комментариев
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3k
pinbalist 3 часа назад
Рег конечно
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744
KoteBasilio 24 минуты назад
твой муж Антон - муфлон потёртый !!! разводись

маневр правого авто читался еще со светофора! Антоша себя Шумахером возомнил или он по жизни такой безмозглый?
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14
Sebastian 44 минуты назад
Как говорил бравый солдат Швейк, "Обоих ничуточки не жалко..."
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8k
Tamdima Час назад
Усраться, но не поддаться!
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28k
Levyathan 2 часа назад
Игра была ровна,играло два говна. Но таким ублюдкам, как рег, я бы лично гвоздь в череп забивал бы. После светофора-аж обосрался газ выжимая, главное не пропустить.
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1k
Максим Макашев 2 часа назад
круче этих двух д.о.л.б.о.ё.б.о.в. - только яйца
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368
Javier 3 часа назад
Сами себе проблем создали...
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4k
Трям 3 часа назад
Биба и Боба...
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Олег

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