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«Учитель» с прицепом из Барнаула просил, просил и в итоге выпросил

«Учитель» с прицепом из Барнаула просил, просил и в итоге выпросил

Автор:
25 октября 2022 12:12
Сообщество : Аварии
Метки: Volkswagen   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   конфликт на дороге   учитель на дороге   
1930
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Водителю белого «Туарега» с прицепом не понравилась манера езды автора ролика. Непонятно, что послужило причиной раздражения, но в итоге "учитель" получил, что хотел.

Источник:

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Метки: Volkswagen   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   конфликт на дороге   учитель на дороге   
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32  комментария
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210
Johnny Espoleto 9 часов назад
Рег сделал всё правильно. И даже если рег может и накосячил сам, но туарег реально бычил. Видимо считал себя королем дороги. Теперь может впредь думать будет. Если есть чем.
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1k
Дмитрий Полчаса назад
а на 9-ке чорт куда еще влез по обочине?
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31k
Teodor 48 минут назад
Нет, самое веселое - когда такому дятлу его собственный прицеп в бочину прилетает. Я как-то был свидетелем, но тогда, жаль, не было еще регов....
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2
Евгений 6 часов назад
Видео заканчивается на самом интересном месте
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19k
nobody® 8 часов назад
Рег под знак 40 помчал, под знак 20 и не думал сбавлять, пока не увидел пешеходов на переходе. Компрометирующее кино
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16k
Alex ASK 8 часов назад
А есть видео, где водятлу туарега бьют в лицо? Просто интересно...
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7k
Андрей 9 часов назад
Ну как бы, рег поздновато сьехал с круга направо. До последнего казалось, что он налево планирует. Видимо, он таким маневром выдавил в сторону белого с прицепом, а тот обиделся
(белый или прицеп)
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7k
GROMOZEKA 9 часов назад
Этож надо таким ущербным быть по жизни, как водила табурега.
Якуею блин
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49k
dima423 9 часов назад
чето рег конечно как то мутно ехал... зачем в начале он встал в левом ряду то? дорога была пустая че он сразу не поехал по пустой дороге правее? Ну фолькс конечно на дтп напросился, тут без вопросов)
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15k
Александр 9 часов назад
Пожизненно лишать прав таких придурков, которые пытаются таким образом учить.
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10k
Vacony 9 часов назад
ну блин, на самом интересном месте.. а что дальше ??
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26k
Юрьевич 9 часов назад
Да оба похоже молодцы... ПДД для обоих неписаны.
Мне непонятно чего в итоге хотел водила с прицепом. Но, видимо, что хотел, то и получил в итоге. Если дело дойдёт до суда, то могут и его виновником ДТП признать, особенно с учётом видео, тут уж 10.1 не прокатит. На видео видно, что он неодкратно провоцировал ДТП. Хорошо что пешеходы не пострадали.
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10k
Андрей Ма-С 9 часов назад
такого педрилу надо пожизненно лишать прав, ибо он опасен для окружающих.
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15k
Совранский 9 часов назад
Хорошо!!! 2 двери, порог, молдинги + повышение осаго! Туареговец - ты дятел)))
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6k
Алексей 9 часов назад
Рег! Помимо ПДД есть ещё правило трёх "Д"-дай дорогу дураку.
Сам теперь виноват.
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3k
Константин 9 часов назад
Рег его намеренно в бочину бил! Переволновался, придурок.
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98
gh0st 10 часов назад
Ну и дятел
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Олег

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