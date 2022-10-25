«Учитель» с прицепом из Барнаула просил, просил и в итоге выпросил

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Водителю белого «Туарега» с прицепом не понравилась манера езды автора ролика. Непонятно, что послужило причиной раздражения, но в итоге "учитель" получил, что хотел.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Якуею блин
Мне непонятно чего в итоге хотел водила с прицепом. Но, видимо, что хотел, то и получил в итоге. Если дело дойдёт до суда, то могут и его виновником ДТП признать, особенно с учётом видео, тут уж 10.1 не прокатит. На видео видно, что он неодкратно провоцировал ДТП. Хорошо что пешеходы не пострадали.
Многие водители почему-то уверены, то виновник ДТП всегда тот кто нарушил ПДД. К сожалению это не так. Виноват обычно тот кто стукнул - он не контролировал ситуацию и нарушил пункт 10.1 ПДД. Этим активно пользуются автоподставщики - подставляют под удар помятую часть своего автомобиля и получают деньги, ну а копеечный штраф за то что кого-то подрезали они с удовольствием заплатят.
Поэтому те кто с этим не сталкивался - не тешьте себя иллюзиями, что виновником назначал нарушителя ПДД. Вы обязаны ехать с такой скоростью, чтобы всегда контролировать ситуацию и остановиться в любой момент перед препятствием. Если стукнули вы (а не вас), то в лучшем случае обоюдка... в худшем виновником назначат вас.
Сам теперь виноват.