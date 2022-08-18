«Что они о себе возомнили?»: дорожные "учения" закончились ДТП на встречной полосе

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На Киевском шоссе в Ленинградской области автор ролика ехал слишком медленно не угодил сразу двум водителям. В результате дорожных "учений" они устроили ДТП на встречной полосе.
Водитель серебристого кроссовера «Форд» утверждает, что он ехал с детьми и за 5 километров до ДТП водитель машины с регистратором его «в канаву вогнал, потому что не успел влезть в полосу».
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Только в России, обгоняя по встречке, рискуешь получить удар в зад
А сам рег, судя по манере движения 60 за городом, еще тот мудъанзен.
Что, конечно же не оправдывает барана на Форде.
Короче все хороши
В чем вопрос?
А, да, права у меня есть.
Стаж вождения 20 лет
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Чувака (кастрированного барана) ты в зеркале увидишь.
Если ты мне найдешь в ПДД про РЕКОМЕНДОВАННУЮ скорость на трассе - я извинюсь.
А пока ты ведешь себя как малолетнее хамло.
Кстати - "учить" меня на дороге бесполезно - въеду в соответствии с ПДД в машину и все.
Пересяду на другую и виновник заплатит по полной.
Не мне - страховой.
Нечего торопыгам-нищебродам делать на дороге.
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Ты способен понять разницу между рекомендациями и обязанностью?
Похоже, что нет.
Еще раз повторяю, специально для тебя
Рекомендуемая скорость в ПДД устанавливается знаком 6.2 с соответствующим названием. Знак 6.2 обозначает «скорость, с которой рекомендуется движение на данном участке дороги».
Можешь начинать извиняться