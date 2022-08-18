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«Что они о себе возомнили?»: дорожные "учения" закончились ДТП на встречной полосе

«Что они о себе возомнили?»: дорожные "учения" закончились ДТП на встречной полосе

Автор:
18 августа 2022 12:16
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   конфликт на дороге   необычное дтп   учитель на дороге   
1778
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На Киевском шоссе в Ленинградской области автор ролика ехал слишком медленно не угодил сразу двум водителям. В результате дорожных "учений" они устроили ДТП на встречной полосе.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   конфликт на дороге   необычное дтп   учитель на дороге   
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51  комментарий
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25k
Киры4 2 часа назад
Давненько такого не видел, что-бы водном месте собралось столько д......в
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1k
Duke_kir 4 минуты назад
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4k
Babangdida 7 минут назад
Тут надо поголовно лишать прав! И психологов, которые справки учителям выдавали, лишать тоже. Пускай все мед.экзамены пересдают и начинают практику сначала! Ровная дорога, загруженость - никаккая, маркировка прекрасная. Но нет, ущемлённым неудачникам пренепременно надо кого-нибудь учить!!! Тем более что тот по делу сигналит.
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40k
kalinser 10 минут назад
Светская беседа закончилась перфомансом у обочины!
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22k
albedo 15 минут назад
Задорнов вспомнился:
Только в России, обгоняя по встречке, рискуешь получить удар в зад
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Дро4ер Полоумный 19 минут назад
Сначала всех х.у.я.м.и крыла, теперь боится
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3k
Александр 20 минут назад
ахахах, цирк уродов))
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44k
Соломей Полчаса назад
два дебила-это сила, но если их несколько, это просто непеборная силищща.
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253
Кристофер Робин Соломей 18 минут назад
с языка снял, я только хотел тоже самое написать...
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23k
MrGod Полчаса назад
А по сути, рег то раскачал данную ситуацию своим догоню и обгоню, ехал бы себе 60 и горя бы не знал.
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4k
dokder 36 минут назад
два дебила это сила ,а уж троих совсем не победить
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2k
smokes 41 минуту назад
разговаривают с обгоняющими, как будто они их слышат.. ну и да чудаков на букву М в этом видео дофига..
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6k
Roman 47 минут назад
И ведь всех было видно в очереди к психиатру на комиссии. Они там ровно так же себя вели.
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4k
GROMOZEKA 52 минуты назад
Бабе регистратора надо рот с мылом помыть.
А сам рег, судя по манере движения 60 за городом, еще тот мудъанзен.
Что, конечно же не оправдывает барана на Форде.
Короче все хороши
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32
бирюлиК albedo 3 минуты назад
Если есть на то причина, я максимально прижимаюсь к обочине, а для пущих спехунов которые давят- включаю аварийку и проблем нет
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33k
Нанук Паналык Час назад
Дикари...
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513
Жирный бот 2 часа назад
столько дибилов в одном месте собралось
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2k
boom 2 часа назад
Концентрация идиотов на максимуме
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10k
Мафусаил 2 часа назад
В421Вр147 - ну ты и урод.
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