Когда видеорегистратор очень пригодился: автоподстава на трассе под Самарой

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Водитель праворульной Toyota Alphard с армянскими номерами всеми силами пытался устроить ДТП, и это ему далось. Вероятно, он хотел "проучить" владельца автомобиля с регистратором, но всё это очень похоже на автоподставу.
"Хотели признать меня виновным, типа не соблюдение дистанции, но в итоге признали его, так он ещё и собирается обжаловать", - пишет автор видео.
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Если что то регик и плохо сделал - ну заявил в ГАИ.