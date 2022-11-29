Когда видеорегистратор очень пригодился: автоподстава на трассе под Самарой

Водитель праворульной Toyota Alphard с армянскими номерами всеми силами пытался устроить ДТП, и это ему далось. Вероятно, он хотел "проучить" владельца автомобиля с регистратором, но всё это очень похоже на автоподставу.

0 "Хотели признать меня виновным, типа не соблюдение дистанции, но в итоге признали его, так он ещё и собирается обжаловать", - пишет автор видео.