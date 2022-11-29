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Когда видеорегистратор очень пригодился: автоподстава на трассе под Самарой

Когда видеорегистратор очень пригодился: автоподстава на трассе под Самарой

Автор:
29 ноября 2022 13:56
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автоподства   видео   дтп   учитель на дороге   
906
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Водитель праворульной Toyota Alphard с армянскими номерами всеми силами пытался устроить ДТП, и это ему далось. Вероятно, он хотел "проучить" владельца автомобиля с регистратором, но всё это очень похоже на автоподставу.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автоподства   видео   дтп   учитель на дороге   
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8  комментариев
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32k
ACU900 Час назад
Наглый хачик....
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6k
Roman Полчаса назад
Так понимаю, дело в черте города, автор обогнал трахому на скорости 70+ и это не понравилось тупому дегенерату сзади.
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9k
Barachek_Obachek Полчаса назад
Опасное вождение. По-любому ушлёпка-учителя натянут на шляпу
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1k
Алек Сандр 39 минут назад
Армяне, армяне, кругом одни армяне!!! )))(слова из песни, если ЧО)
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2k
Яков 53 минуты назад
Предыстории нет
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1k
Жирный бот 53 минуты назад
Я вот не понимаю, они что надеются что на месте им кучу денег отвалят? в данном видео, вообще непонятно на что надеются.. помоему это была даже не подстава, а "учеба"..Но научили только себя..
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