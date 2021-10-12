С днем рождения, малец! В Алматы мальчик чуть не попал под автобус

Перебегать дорогу, еще и на красный свет — это смертельно опасно. Об этом нам толкуют с самого детства! На этот раз мальчику повезло. Будем надеятся, он сделает правильные выводы.

0 Мальчика сперва едва не сбил автобус, а затем кроссовер.