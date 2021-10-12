С днем рождения, малец! В Алматы мальчик чуть не попал под автобус

401
1
1
Перебегать дорогу, еще и на красный свет — это смертельно опасно. Об этом нам толкуют с самого детства! На этот раз мальчику повезло. Будем надеятся, он сделает правильные выводы.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- ДТП на глазах у росгвардейцев: во Владимирской области сбили мальчика
- Сестра не уследила: в Коми пятилетний мальчик попал в больницу с серьезными травмами
- В Красноярске маленькая девочка выбежала из подъезда и попала под машину
- Авария дня. На Ставрополье насмерть сбили школьника
- Слава Богу, всё обошлось: пьяный водитель сбил коляску с младенцем
17
Понравилось17
Новости партнёров