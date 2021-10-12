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С днем рождения, малец! В Алматы мальчик чуть не попал под автобус

С днем рождения, малец! В Алматы мальчик чуть не попал под автобус (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2021 12:40
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешеход   
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Перебегать дорогу, еще и на красный свет — это смертельно опасно. Об этом нам толкуют с самого детства! На этот раз мальчику повезло. Будем надеятся, он сделает правильные выводы.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешеход   
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10  комментариев
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4k
Виктор Штурмаревич 3 часа назад
Остался ещё один раз.
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Дмитрий Минуту назад
Где-то поседел водитель автобуса
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721
Олеся К 9 минут назад
кошмар. идиот чтоли совсем
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Сигизмунд Лазаревич 36 минут назад
тварина мелкая.
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39k
dima423 45 минут назад
ой дурааак...
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17k
nobody® 2 часа назад
Совсем несмышлёныш. Жалко, если в скорейшем времени ему не втолкуют на всю жизнь. Да он точно так же может и на следующем светофоре исполнить напоследок
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7k
Игорь 2 часа назад
может двойку получил, расстроился
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2k
AndreyOnovamnado 2 часа назад
C таким поведением мальца, ему не долго жить осталось. Обязательно влетит под технику. Надо родителям провести жесткую воспитательную беседу, чтоб они внушили пацану - как правильно переходить дорогу. Иначе беды не избежать.
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11k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
"В следующий раз следующего раза не будет" (С) Фил Леотардо.
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Эрик 3 часа назад
Это поворот с ул. Правды на ул. Домостроительная.
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