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Сестра не уследила: в Коми пятилетний мальчик попал в больницу с серьезными травмами

Сестра не уследила: в Коми пятилетний мальчик попал в больницу с серьезными травмами (3 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2020 12:45
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дети   дтп   пешеход   пешеходный переход   
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В Усинске ребенок на улице Строителей 5-летний мальчик внезапно побежал на красный свет прямо под машину. Ребенка сопровождала его 18-летняя сестра, она не уследила за младшим братом.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дети   дтп   пешеход   пешеходный переход   
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6  комментариев
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1k
Kariya Час назад
Чего-то реакция у нее: "телефончик, телефончик.. э, разве со мной не был кто-то мелкий?.. эй, ты куда там машиной сбиваешься, ща подойду и как дам по жопе!". Впрочем на камере фигово видно, но выглядит реально где-то так, прохожие и то больше засуетились.
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27k
EvilHomer 4 минуты назад
И как обычно у нас, ответственность понесет водитель.
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965
Степан Алкоголик 13 минут назад
Сестре смотрю вообще по барабану, не побежала, а пошла спокойно как будто в магазине, не родная по ходу...
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334
Александр 2 часа назад
Блин. когда же родители будут следить и учить, что дорога - это не игрушки?
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