Сестра не уследила: в Коми пятилетний мальчик попал в больницу с серьезными травмами

В Усинске ребенок на улице Строителей 5-летний мальчик внезапно побежал на красный свет прямо под машину. Ребенка сопровождала его 18-летняя сестра, она не уследила за младшим братом.
Ребенка госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломами
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