Маленькая, дешевая, но все же очаровательная машина, о которой вы никогда не слышали

Эта машина лучше всего себя чувствовала в городе, блуждая между узкими улочками итальянских городов. Хотя в салоне, конечно, не так много удобств, но в нем могут разместиться двое и немного багажа. Окна открываются горизонтально. Это потому, что дверь очень тонкая и не имеет внутренней отделки. У Frog есть спидометр, но это единственное устройство на приборной панели этого малыша. Как узнать, что у вас заканчивается топливо? Что ж, загорится одна из немаркированных лампочек.