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Маленькая, дешевая, но все же очаровательная машина, о которой вы никогда не слышали

Маленькая, дешевая, но все же очаровательная машина, о которой вы никогда не слышали (11 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2021 09:01
Сообщество : Автомир
Метки: Baldi Frog   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
531
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Если вы были в Европе, то знаете, что там во многих городах есть ряд проблем с парковкой. Узкие старые улочки и историческая архитектура не оставляют места для машин, но так было всегда. Вот почему маленькие автомобили и скутеры уже очень давно пользуются большой популярностью европейских городах.

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Метки: Baldi Frog   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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4  комментария
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38k
Олег 2 часа назад
600 кубиков для такой тележки очень даже мощно!
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5k
Фомич 24 минуты назад
И сейчас продаются похожие размером, но отличающиеся дизайном. Вот микролитражка...3 литра на 100 км. Салон с кучей наворотов )))
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2k
Яков Полчаса назад
несётся уверенно, особо не грохочет. для деревни я бы взял.
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27
KVadik Полчаса назад
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