Маленькая, дешевая, но все же очаровательная машина, о которой вы никогда не слышали

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Если вы были в Европе, то знаете, что там во многих городах есть ряд проблем с парковкой. Узкие старые улочки и историческая архитектура не оставляют места для машин, но так было всегда. Вот почему маленькие автомобили и скутеры уже очень давно пользуются большой популярностью европейских городах.
Вы слышали об автомобиле Baldi Frog? Думаю что многие скажут нет, а аппарат довольно интересный. Создан компанией GAMC Baldi в Сан-Ремо в 1973 году.
Маленькие, легкие и дешевые автомобили обладают неким шармом, особенно если у них красивый дизайн. Baldi Frog - это не особо красивый автомобиль, а скорее пример необычного дизайна, когда не все решения понятны. Внутри можно найти кучу безымянных кнопок и индикаторов - непонятно за что каждый отвечает.
В компании действительно сильно постарались, чтобы Frog был дешевым автомобилем. Модель создана на укороченном шасси Фиат 500, а также использует многие компоненты от него. В задней части устанавливался двухцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением объемом от 0,125 л до 0,6 л. Коробка передач механическая 5-ступенчатая. Модель с самым мощным двигателем могла развивать скорость до 100 км/ч, но это был максимальный предел.
Может быть, и хорошо, потому что короткая колесная база и не самый прочный кузов из стеклопластика действительно не внушали доверия. Крыша была "укрыта" прочным материалом, который легко убирался. Это чисто итальянское решение, которое очень помогало в жаркий день. Масса автомобиля составляла 450 килограммов.
Эта машина лучше всего себя чувствовала в городе, блуждая между узкими улочками итальянских городов. Хотя в салоне, конечно, не так много удобств, но в нем могут разместиться двое и немного багажа. Окна открываются горизонтально. Это потому, что дверь очень тонкая и не имеет внутренней отделки. У Frog есть спидометр, но это единственное устройство на приборной панели этого малыша. Как узнать, что у вас заканчивается топливо? Что ж, загорится одна из немаркированных лампочек.
Baldi Frog производился с 1973 по 1975 года. Всего было выпущено около 300 экземпляров. На самом деле об этой машине или марке в целом знают немногие, в основном в Италии. Таким образом, можно сказать, что Frog был величайшим достижением этой компании. Он невзрачен, ни быстр, ни технологичен, а по-своему забавный и простой.
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