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Российская империя как лидер мирового автопрома: история Руссо-Балт

Российская империя как лидер мирового автопрома: история Руссо-Балт (15 фото)

Автор:
30 сентября 2021 09:12
Сообщество : Автомир
Метки: Руссо-Балт   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
497
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Сейчас уже трудно представить, но почти век назад российские автомобили, ничем не уступали зарубежным. Они ценились за высокое качество, выносливость и отличные технические характеристики. Хотя до революции в нашей стране имелось множество автомобильных марок, наиболее известной из них является Руссо-Балт. Это не удивительно так как машины Русско-Балтийского вагонного завода, стали первыми массовыми отечественными автомобилями.
"Блестящие результаты, достигнутые автомобилями Руссо-Балт на пробегах и гонках по России, и победа над иностранной конкуренцией, ясно свидетельствуют о многих преимуществах Русско-Балтийских автомобилей, из которых главным является то, что они спроектированы для наших русских дорог, на них же испытаны — одним словом, выросли на родной почве."- Рекламная брошюра «Автомобили Русско-Балтийского завода» 1913 года.
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Метки: Руссо-Балт   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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dikijjim 21 минуту назад
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Бакар 18 минут назад
"после всех послереволюционных перипетий марка Руссо-Балт ушла в историю" (с)
Только за это стоит задуматься над тем, что же на самом деле натворили рЭволюционЭры. Можно себе только представить на каком месте в Мире находилась бы экономика Российской империи не будь этих "революционно прогрессивных преобразований".
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