Российская империя как лидер мирового автопрома: история Руссо-Балт

В целях рекламы и формирования имиджа, Руссо-Балты регулярно участвовали в спортивных соревнованиях. Так специально для участия в гонках, в 1911 году на РБВЗ построили спортивный автомобиль Руссо-Балт С24/55 с 5-литровым мотором мощностью 55 л.с. и поршнями из алюминиевого сплава(!). Этот гоночный автомобиль развивал вполне внушительные по тем временам 130 км/ч.



В 1912 году С24/55 под управлением Андрея Платоновича Нагеля, дворянина — популяризатора автомобилизма в России, участвовал в «Ралли Монте-Карло». Стартовав из Санкт-Петербурга 31 декабря 1911 года (по старому стилю) и проехав через Псков, Ригу, Страсбург и Леон (всего 3257 км), он прибыл в Монако. Причем прибыл первым, и это с учетом, что у российского экипажа был самый длинный маршрут, а часть его проходила по очень суровым зимним дорогам.