FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 8545 постов • 743 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Интересный ретро-самосвал для доставки угля в частные дома

Интересный ретро-самосвал для доставки угля в частные дома (5 фото)

Автор:
12 октября 2021 08:31
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   грузовик   олдтаймер   ретро авто   самосвал   
166
5
На ретро-выставке старинных грузовиков был представлен любопытный грузовик White WB 14, предположительно 1946 года выпуска. Машина находится в идеальном состоянии. Грузовик полностью отреставрирован.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   автомир   автомобили   грузовик   олдтаймер   ретро авто   самосвал   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Самая лучшая учительница, какая она? Самая лучшая учительница, какая она? Diamond-T — надёжный но неторопливый грузовик оказавшийся на обочине истории Diamond-T — надёжный но неторопливый грузовик оказавшийся на обочине истории Десятка самых крутых спорткаров 70-х годов Десятка самых крутых спорткаров 70-х годов Fiat 500 C Ollearo — симпатичный 70-летний шестиколесный грузовичок Fiat 500 C Ollearo — симпатичный 70-летний шестиколесный грузовичок Российская империя как лидер мирового автопрома: история Руссо-Балт Российская империя как лидер мирового автопрома: история Руссо-Балт Красивый, редкий, скоростной: грузовик Nash с двумя коробками передач Красивый, редкий, скоростной: грузовик Nash с двумя коробками передач
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

346998



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как со временем изменились сооружения из российских городов: тогда и сейчас
1
117
Как со временем изменились сооружения из российских городов: тогда и сейчас
Удивительные факты о Юпитере
2
68
Удивительные факты о Юпитере
Набирающие популярность в сообществах
От любви до ненависти: Поляки называют памятники природы в честь персонажей Ведьмака
1
7
От любви до ненависти: Поляки называют памятники природы в честь персонажей Ведьмака
Россиян подсчитают по интернету (не только)
0
13
Россиян подсчитают по интернету (не только)
Девушка хотела продать платье, а получилась «неприличная» иллюзия (2 фото)
Девушка хотела продать платье, а получилась «неприличная» иллюзия (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Искусственное дыхание
1
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#еда#кулинария#фото#интересно#животные#греческий салат#люди#Разное#фотографии#кино
#Юмор#кулинарные рецепты#Салат#Россия#факты#дтп#новости#полиция#винегрет#сарказм
#рецепты#вкусно#прикол#автомобили#автомир#картинки#ynews#СССР#подборка#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться