Интересный ретро-самосвал для доставки угля в частные дома

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На ретро-выставке старинных грузовиков был представлен любопытный грузовик White WB 14, предположительно 1946 года выпуска. Машина находится в идеальном состоянии. Грузовик полностью отреставрирован.
У грузовика работают все функции, на выставке хозяин машины продемонстрировал, как высоко у нее поднимается кузов. Самосвал предназначался для развоза угля клиентам по домам. Стоит отметить, что компания Келлер, название которой виднеется на машине, осуществляет деятельность до сих пор.
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Уголь выгружался прямиком в люк подвала, где он хранится, как правило, там же находилась печь или котел. Именно поэтому кузов поднимался так высоко. Таким образом, во дворах было чисто, никаких куч пыльного топлива на тротуарах не было.
Судя по виду машины, дело было в конце 1910-х, а в 30-х годах уже освоили дистанционную, разгрузку. Сервис не стоял на месте, и уже тогда для большинства процессов были разработаны инструменты узкой спецификации.
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