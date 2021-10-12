Интересный ретро-самосвал для доставки угля в частные дома

У грузовика работают все функции, на выставке хозяин машины продемонстрировал, как высоко у нее поднимается кузов. Самосвал предназначался для развоза угля клиентам по домам. Стоит отметить, что компания Келлер, название которой виднеется на машине, осуществляет деятельность до сих пор.