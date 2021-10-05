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Десятка самых крутых спорткаров 70-х годов

Десятка самых крутых спорткаров 70-х годов (35 фото)

Автор:
05 октября 2021 09:50
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   спорткары   
298
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Несмотря на все проблемы, с которыми автомобильная промышленность сталкивалась в 70-х годах, в этом десятилетии удалось создать иконы спортивных автомобилей, которые и остаются ими на сегодняшний день.
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Метки: авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   спорткары   
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ZiDAN10 Час назад
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