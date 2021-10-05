Десятка самых крутых спорткаров 70-х годов

Под капотом Datsun 240z укомплектован 2,4-литровым шестицилиндровым двигателем, который был довольно тяговитым с 151 л.с. и на МКПП. Это был не самый быстрый спортивный автомобиль на дороге, но у него была очень хорошая динамика. Кроме того, Datsun 240z стоил всего 3601 доллар, что было вполне доступно для автомобиля с такими хорошими показателями.