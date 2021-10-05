Десятка самых крутых спорткаров 70-х годов

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Несмотря на все проблемы, с которыми автомобильная промышленность сталкивалась в 70-х годах, в этом десятилетии удалось создать иконы спортивных автомобилей, которые и остаются ими на сегодняшний день.
70-е были одним из самых интересных периодов в истории автомобилестроения. Нагрянул нефтяной кризис, и никто не хотел владеть автомобилями с прожорливыми двигателями. Это означало, что такие сегменты индустрии, как маслкар и спорткар ушли в тень.
Но это не означало смерти этих моделей. Было создано немало интересных моделей. Это автомобили, которые мы рассмотрим в этом списке.
Но это не означало смерти этих моделей. Было создано немало интересных моделей. Это автомобили, которые мы рассмотрим в этом списке.
Ferrari 365 GT/4 BB
Ferrari BB - особенный автомобиль в длинной истории Ferrari. Он был представлен в 1973 году как замена культовой Daytona. Что сделало его таким особенным, так это то, что это был первый спортивный автомобиль компании со средним расположением двигателя.
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Однако внедрить его в производственную линию было непросто. Энцо Феррари не верил, что спорткар со средним расположением двигателя - хорошая идея, так как сомневался, будет ли он хорошо управляться. Тем не менее проект получил зеленый свет: 365GT/4 BB с 4,4-литровым двигателем V12 мощностью 375 л.с.
BMW M1
К 1970 году почти все крупные производители автомобилей имели в своей линейке спортивные автомобили, за исключением BMW. Таким образом, не желая отставать, компания начала создание BMW M1. Это был первый суперкар компании.
M1 находился под сильным влиянием итальянского клиновидного дизайна. Это потому, что дизайн марки был разработан итальянским дизайнером Джорджетто Джуджаро, в разработке которого также принимала участие Lamborghini. M1 оснащался шестицилиндровым двигателем объемом 3,5 литра, который развивал 277 л.с. Да, это был не самый быстрый суперкар на планете, но водить его доставляло массу удовольствия.
Lamborghini Countach LP400
Lamborghini Countach не нуждается в представлении. Для многих фанатов, выросших в 70-х, это был автомобиль с плакатов, заполнивший их комнаты. Countach привлекал внимание своими дверями и неповторимым клиновидным дизайном.
Этот футуристический дизайн был разработан ателье Bertone, тем же, которое разработало предшественницу Countach, Miura. Под капотом скрывался 3,9-литровый двигатель V12 мощностью 370 л.с. Это сделало его одним из самых быстрых спортивных автомобилей 70-х годов. Lamborghini выпустила всего 157 экземпляров LP400.
Lotus Esprit
Lotus Esprit - шедевр британской инженерии. Однако все в его дизайне было итальянским. Как и BMW M1, Lotus Esprit был разработан Джорджетто Джуджаро. Он был разработан, чтобы быть сверхлегким спортивным автомобилем, который выглядел достаточно мощным, чтобы конкурировать с Lamborghini или Ferrari.
К сожалению, Lotus не поставила под капот довольно резвый двигатель. Esprit оснащался четырехцилиндровым двигателем без наддува. Тем не менее, несмотря на то, что смог противостоять Ferrari или Lamborghini, Esprit сделал себе имя, снявшись в двух фильмах о Бонде.
De Tomaso Pantera GTS
Pantera - хороший пример того, что может случиться, когда автомобиль, разработанный в Италии, оснащен массивным американским двигателем V8. Модель Pantera, выпущенная в 1970 году, имела красивый дизайн, разработанный итальянской фирмой Ghia. Под капотом Pantera был установлен мощный двигатель Ford V8.
В 1972 году Де Томазо вернулся к чертежной доске и разработал еще лучший Pantera. Этот шедевр получил название GTS. У него был двигатель Ford большего объема, который развивал 345 л.с. Кузов имел матовые черные элементы, более широкие колеса, улучшенную рулевое управление и вентилируемые дисковые тормоза.
Porsche 911 Carrera RS 2.7
В 70-х годах FIA внесла серьезные изменения в правила, из-за которых чрезвычайно успешные модели Porsche 917 больше не имели права участвовать в соревнованиях. Это заставило Porsche пересмотреть свою стратегию. Именно это привело их к чемпионату Европы по GT.
Первым Porsche, участвовавшим в этом чемпионате, стал 911 Carrera RS 2.7. Но для участия в гонках Porsche пришлось построить не менее 500 дорожных экземпляров. Его 2,7-литровый оппозитный шестицилиндровый двигатель развивал 213 л.с. и 255 Нм крутящего момента.
Aston Martin V8 Vantage
В 1977 году Aston Martin выпустил то, что многие считали первым когда-либо созданным британским суперкаром. Этой впечатляющей машиной был V8 Vantage. Больше всего покупателей привлекал неподвластный времени дизайн. Так же, как DB5 и другие Aston Martin, которые были до него, V8 Vantage имел элегантный мускулистый дизайн, напоминающий некоторые известные американские маслкары.
Двигатель тоже был фантастическим. V8 Vantage работал на том же двигателе, что и Lagonda и имел 390 л.с. Однако у него была более высокая степень сжатия, большие впускные клапаны, большие карбюраторы и более производительные распределительные валы. Максимальная скорость 275 км/ч.
Datsun 240z
Datsun 240z не был первым спортивным автомобилем Datsun. Но именно эта легендарная модель вывела компанию на мировую арену. Самым большим преимуществом 240z был его дизайн. Автомобиль выглядел как комбинация C3 Corvette, Toyota 2000GT и Jaguar E-Type.
Под капотом Datsun 240z укомплектован 2,4-литровым шестицилиндровым двигателем, который был довольно тяговитым с 151 л.с. и на МКПП. Это был не самый быстрый спортивный автомобиль на дороге, но у него была очень хорошая динамика. Кроме того, Datsun 240z стоил всего 3601 доллар, что было вполне доступно для автомобиля с такими хорошими показателями.
Ferrari 308 GTB
После того, как Ferrari Dino 246 GTS разочаровал поклонников, перед Ferrari стояла большая задача - создать сильный спортивный автомобиль, который вернет своих потерянных фанатов. Этой моделью стала Ferrari 308 GTB. 308 GTB имел очень похожий дизайн на Ferrari Dino. Однако Pininfarina доработала линии, сделав их спортивнее и изящнее.
308 GTB также получил кузов из стекловолокна, что сделало автомобиль легче и быстрее. Позже они перешли на более дешевый вариант стального кузова после того, как было произведено всего 712 единиц. Под агрессивным кузовом GTB прятался мощный 2,9-литровый двигатель V8 мощностью 252 л.с.
Lamborghini Miura P400SV
Когда Lamborghini представила эту модель, у всех отвисла челюсть. На сегодняшний день она считается одним из самых красивых спортивных автомобилей всех времен. Дизайн шедевра был нарисован легендарным Марчелло Гандини из Bertone.
Lamborghini Miura P400SV появился на дорогах в 1971 году. Это была последняя модель Miura, которая в настоящее время пользуется наибольшей популярностью среди коллекционеров. За салоном располагается мощный 3,9-литровый V12, развивающий 385 л.с. и 295 Нм крутящего момента. Он разгонялся от 0 до 100 км/ч за 5,7 секунды и достигал максимальной скорости 274 км/ч.
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