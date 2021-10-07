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Встретились, обнялись, улеглись: небольшое ДТП на кольце в Вологде

Встретились, обнялись, улеглись: небольшое ДТП на кольце в Вологде (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 октября 2021 11:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   драка   дтп   конфликт на дороге   мелкое дтп   
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Мужчина на внедорожнике с прицепом пытался съехать с кольца и столкнулся с хэтчбеком. Между водителями завязалась драка, которая закончилась очень быстро необычным образом.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   драка   дтп   конфликт на дороге   мелкое дтп   
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18  комментариев
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13k
alexis Час назад
Похоже он теперь должен жениться.
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5k
Ruk 40 минут назад
скотство конечно эти кольца, такое же как и нерегулируемые пешеходные переходы через 6-8 полосные дороги.
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7k
кот базилий 40 минут назад
Труп сразу в багажник или половой акт с обоюдным согласием.
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4k
Петр 40 минут назад
Такое ощущение, что была предыстория. По ПДД джип с здоровенным квадириком должен был занять крайнее правое положение для съезда с кругового движения.
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273
fda 41 минуту назад
Джиповод борцун, наверное, по хрену, что надо съехать с правого ряда. вот партер и перешли.
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38k
Олег 53 минуты назад
Мужик вроде на джипе с серьезным квадриком на прицепе. А получилось что в душе самокатчик
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479
Денис Час назад
не иначе на заднее сиденье перелезли
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9k
Lev Asriev Час назад
Совет да любовь!
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33k
Опаньки Час назад
А дальше камера перестала снимать?
какие ***** обрезают видео и зачем
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32k
KiploksAKS Час назад
Провалились в текстуры.
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19k
Сергей Шишкин Час назад
По ходу они уединились.
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3k
Максим Час назад
Драться из-за легкого ДТП. У некоторых мозг просто для основных рефлексов.
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PJ7707 кот базилий 11 минут назад
Судя по всему ужика.
Друг другу.
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