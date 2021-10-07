Встретились, обнялись, улеглись: небольшое ДТП на кольце в Вологде

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Мужчина на внедорожнике с прицепом пытался съехать с кольца и столкнулся с хэтчбеком. Между водителями завязалась драка, которая закончилась очень быстро необычным образом.
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