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В Тольятти на улице Северной водитель ВАЗа, совершая поворот налево, не уступил дорогу встречному мотоциклисту. Мужчина скончался на месте.
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Момент столкновения
Комментарий заместителя начальника ОГИБДД О МВД России по Ставропольскому району майора полиции Мордовина Дениса Сергеевича.
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