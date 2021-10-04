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Авария дня. Момент смертельного ДТП с мотоциклистом в Тольятти

Авария дня. Момент смертельного ДТП с мотоциклистом в Тольятти (2 фото + 2 видео)

Автор:
04 октября 2021 11:31
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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В Тольятти на улице Северной водитель ВАЗа, совершая поворот налево, не уступил дорогу встречному мотоциклисту. Мужчина скончался на месте.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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7  комментариев
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2k
Владимир 2 часа назад
а водила,типа не видит,что у него под носом делается...
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27k
lem02 50 минут назад
Ну ладно дождь, снег, туман, ночь... Идеальные дорожные условия. Две сломанные жизни.
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2k
Hunde Beißer2 Час назад
В этом году закрытие сезона проходит особенно эффектно.
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6k
klop 2 часа назад
В ПДД надо внести правило для хрустов чтобы без жилета за мотоцикл не садились. Это не касается кто ездиет на мотоцикле с коляской.
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395
Aleks Lev Asriev 52 минуты назад
Три дня обратно мне один тоже сказал - мол, ехай отсюда, а то ложат тут грабли свои не к месту...
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Johnny

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