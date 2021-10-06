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Авария дня. Внедорожник влетел в стоящий «Жигуль»

Авария дня. Внедорожник влетел в стоящий «Жигуль» (2 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2021 11:33
Сообщество : Аварии
Метки: Land Cruiser   Toyota   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   
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На трассе под Белгородом 50-летний водитель Toyota Land Cruiser совершил наезд на стоящий автомобиль ВАЗ-2107.
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Метки: Land Cruiser   Toyota   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   
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18  комментариев
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33k
Опаньки 2 часа назад
очередной тупитель в телефон?
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2k
Sergius SPb 45 минут назад
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9k
ScorpionDS 2 часа назад
Спал что ли ...

Зачем на такой дороге бордюр?
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10k
Александр 3 часа назад
Неадекват какой-то.
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Johnny

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