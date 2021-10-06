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На трассе под Белгородом 50-летний водитель Toyota Land Cruiser совершил наезд на стоящий автомобиль ВАЗ-2107.
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Зачем на такой дороге бордюр?
"Даже если эти чудаки остановились покурить..."
Даже если вместо мозга кисель, в России это не мешает выдавать права идиотам.
12.5. Стоянка запрещается:
...
вне населенных пунктов на проезжей части дорог, обозначенных знаком 2.1;
12.6. При вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, водитель должен принять все возможные меры для отвода транспортного средства из этих мест.
Тебе ж ездить среди таких как ты. Так что хоть запетушись от восторга какой ты интернетный шумахер.