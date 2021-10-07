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Авария дня. Сон пожилого водителя на трассе в Свердловской области

Авария дня. Сон пожилого водителя на трассе в Свердловской области (4 фото + 2 видео)

Автор:
07 октября 2021 11:31
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пожилой водитель   уснул за рулем   
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70-летний водитель Toyota RAV4 двигаясь в Первоуральск со стороны Екатеринбурга выехал на встречную полосу, врезался в «ГАЗель», а затем столкнулся с Nissan Almera.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пожилой водитель   уснул за рулем   
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