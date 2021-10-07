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70-летний водитель Toyota RAV4 двигаясь в Первоуральск со стороны Екатеринбурга выехал на встречную полосу, врезался в «ГАЗель», а затем столкнулся с Nissan Almera.
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— В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Тойота» и женщина 1978 года рождения, водитель автомобиля «Ниссан», с различными травмами доставлены в больницу Екатеринбурга. Водитель (1975 года рождения) и пассажир (1969 года рождения) «Газели» доставлены в больницу Первоуральска для оказания медицинской помощи, — сообщили в ГИБДД.
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