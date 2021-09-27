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Принципиальный водитель преподал урок автомобилистке на «Шкоде»

Принципиальный водитель преподал урок автомобилистке на «Шкоде» (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 сентября 2021 12:01
Сообщество : Аварии
Метки: Skoda   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   мелкое дтп   
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На перекрестке в Уфе женщина на «Шкоде» совершала поворот налево с правой полосы, а водитель автомобиля с регистратором не захотел ее пропустить.

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Метки: Skoda   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   мелкое дтп   
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16  комментариев
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80k
Броненосец Потелкам Час назад
Если уж я нарушаю подобным образом (очень нечасто) - ОБЯЗАТЕЛЬНО слежу, чтобы никому не мешать
Понимаю, что ЛЕЗУ В ЧУЖОЙ РЯД - пропущу всех, не борзею
Мигнут, впустят, мир не без добрых людей.
.
Есть другая категория.
"Я ПОВОРОТНИК ВРУБИЛА - ВСЕ, РАССТУПИСЬ МОРЕ, ЦАРИЦА ЕДЕТ"
Пардон, у нас в Краснодаре даже адыгейские маршрутчики (на неоднократно крашенных кисточкой маршрутках) поглядывают, когда от остановки стартуют... не "летит" ли там по ряду такой же, не менее адыгейский "Арел"....
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51k
alertol 42 минуты назад
Я одного не понимаю, насколько нужно быть новичком чтоб не понять простое правило "по умолчанию любой автомобиль на дороге хочет тебя протаранить" если уж нарушаешь, то смотри в оба...
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11k
Nikita 45 минут назад
А почему он за Део жёлтым (могу ошибаться) не поехал? На сколько я понял, то там не 1 полоса, а 2 (как минимум). А то, поворачивая из левого ряда, решил выехать на центральный, наплевав на тех, кто едет справа... Поправьте меня, коль ошибаюсь.
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39k
dima423 48 минут назад
Ну хз, все, ВСЕ, поворачивали с 2 рядов нормально... а рег такое ощущение что не налево повернуть хотел, а прямо проехать. Вот же перед ним желтая нексия нормально поворачивала, почему рег не поехал за ней по ее траектории, а захотел пересечь траекторию шкоды? не понятно)
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