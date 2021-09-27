Принципиальный водитель преподал урок автомобилистке на «Шкоде»

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На перекрестке в Уфе женщина на «Шкоде» совершала поворот налево с правой полосы, а водитель автомобиля с регистратором не захотел ее пропустить.
Авторский пост
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