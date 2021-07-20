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В Днепре под Мерефо-Херсонским мостом 43-летняя женщина за рулем автомобиля Miтsubishi Lanser выехала за пределы проезжей части и совершила столкновение со стеной. В результате аварии водитель и 57-летняя пассажирка погибли.
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Погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности. В замки ремней были вставлены заглушки. Подушки безопасности не сработали.
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Я ничего не пропустил?
Хоть и дуры, но всё равно жаль.
Чёрный седан молодец, отменная реакция, успел жопу убрать.
С другой стороны, если бы он остался, то эти две были бы живы
Интересно, знает ли водитель, что в результате этого столкновения два трупа и этого вполне можно было избежать.
Вообще не понимаю - насколько надо не иметь мозгов, чтобы не пристегиваться.