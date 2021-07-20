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Авария дня. Смертельное ДТП, погибли две женщины

Авария дня. Смертельное ДТП, погибли две женщины (3 фото + 2 видео)

Автор:
20 июля 2021 10:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   ремень безопасности   
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В Днепре под Мерефо-Херсонским мостом 43-летняя женщина за рулем автомобиля Miтsubishi Lanser выехала за пределы проезжей части и совершила столкновение со стеной. В результате аварии водитель и 57-летняя пассажирка погибли.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   ремень безопасности   
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33  комментария
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4k
Борис Карабанов 3 часа назад
Ремни безопасности не защищают. Много погибает и пристёгнутых ремнями. Ремни натирают плечо, а постоянное механическое воздействие может привести к онкологии. Моё право не надевать эту конскую упряжь. Это нарушение моих прав, заставлять пристёгиваться.
Я ничего не пропустил?
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351
Симплекс Полчаса назад
Подушка не открывается, если удар недостаточно сильный. Здесь датчики посчитали, что вполне хватит ремней, а их, судя по всему, и не было. А может это очередной распил собранный на коленке без подушек.
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11k
Вася 44 минуты назад
тупо об стену убились
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11k
Евгений 44 минуты назад
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2k
americos 53 минуты назад
Ссылка youtu.be
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259
Сергій Мазуренко Час назад
суицид .дуры и т. п. может просто плохо стало.....
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736
олег Час назад
Вполне возможно,что водитель умер до столкновения.
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198
Роман Гаевский Час назад
В Днепре? Это ж река!
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9k
Александр Час назад
Им религия не позволяет пристёгиваться?
Хоть и дуры, но всё равно жаль.
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18k
BiZ Час назад
похоже, залип акселератор..
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1k
Maxim 2 часа назад
Удивительный манёвр. Более всего походит на целенаправленное самовыпиливание. В таком свете заглушки в ремнях уж не звено ли в подготовке к такому финалу?
Чёрный седан молодец, отменная реакция, успел жопу убрать.
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32k
Опаньки 2 часа назад
суициднки какие-то
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109
Fisher1979 2 часа назад
Мне одному показалось что это было банальный суицид.
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1k
просто программист 2 часа назад
Чувак вовремя успел увернуться
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14k
albedo 3 часа назад
Значит уже стреляные были подушки безопасности.
Вообще не понимаю - насколько надо не иметь мозгов, чтобы не пристегиваться.
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Johnny

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