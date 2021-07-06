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Дамочка на каршеринге устроила ДТП и очень расстроилась

Дамочка на каршеринге устроила ДТП и очень расстроилась (2 фото + 1 видео)

Автор:
06 июля 2021 11:33
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   каршеринг   
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На перекрёстке улиц Тверской и Тазаева в Колпино девушка на каршеринговом Renault не уступила дорогу и столкнулась с кроссовером Kia, а затем врезалась в столб.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   каршеринг   
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11  комментариев
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255
Андрей Ы. 2 часа назад
Водитель! Бойся таксистов, газелистов и каршеринга.
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raael13 Андрей Ы. Час назад
А ещё муд@ков на самокатах.
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14k
Сергей 5 минут назад
Кто её выплюнул с этой улочки?
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2k
deLaKvinto Полчаса назад
Бл, это же страшно. Потенциальная убийца. Просто присмотритесь - она вылетела на главную дорогу не глядя, а ведь там автобус наглухо закрывал обзор на первую половину дороги. Странно, что там не влетела. Я б еще как-то понял, если бы аккуратно выползала из-за автобуса и задела кого-то на той полосе. Но нет, едем смело! А она еще в упор не видела машину там, где никто особо обзор не закрывал.
И ладно еще дороги равнозначные были бы визуально, но у нее узкая дорожка пересекает широкую четырехполоску. Даже не глядя на знаки, инстинкт должен сработать-то? И оно потом ведь снова поедет где-то, оплатит штраф, порыдает пару дней, восполнит дыру в бюджете своем и потом поедет на другом провайдере. Мда. Каршеринг это ящик Пандоры.
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37k
dima423 2 часа назад
я бы запретил вообще каршеринг... по моему минусов больше чем плюсов... вот когда введут в обиход беспилотные авто, тогда можно)
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8k
ScorpionDS 2 часа назад
Девушка вроде пацанка по внешнему виду, может проблема с машиной была ...
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160
volvulus 2 часа назад
Вероятность нахождения за рулём каршеринга неопытного водителя выше и это понятно. Сам очень осторожно отношусь к ним, когда встречаю на дороге.
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−46
Ви 2 часа назад
ну если не уверена, опыта мало, нахера на чужой машине ездить???? а если уже поехала, откладывай 50к с которыми будет не жалко попрощаться.
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2k
Максим 2 часа назад
Может каршеринг и удобно, но в погоне за прибылью, никакого отбора водителей. Этакие машины- шлюшки. Клиент не знает чего ожидать от автомобиля, всё ли исправно там. Владелец транспортного средства не знает насколько адекватен его клиент. А в итоге на дорогу выпускают потенциальных убийц, которые думают, что машина не в собственности, значит можно и притопить или проскочить. Я не говорю за всех пользователей сервиса. Но как по мне, лучше такси на маленькие поездки или аренда для длительных.
У меня рядом с домом автосалон, где я в свое время покупал автомобили. Там есть подменные автомобили, которые предоставляют бесплатно при гарантийном ремонте и за плату при иных работах. Числюсь ещё там клиент автосалона и без проблем беру автомобиль в аренду от трех суток.
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