Дамочка на каршеринге устроила ДТП и очень расстроилась

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На перекрёстке улиц Тверской и Тазаева в Колпино девушка на каршеринговом Renault не уступила дорогу и столкнулась с кроссовером Kia, а затем врезалась в столб.
«Девушка на каршеринге закончила поездку в столбе на перекрестке Тверской и Тазаева», — написал автор записи.
Авторский пост
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