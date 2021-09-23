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Детишки устроили забеги на дороге и едва не оказались под колесами автомобиля

Детишки устроили забеги на дороге и едва не оказались под колесами автомобиля (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2021 12:20
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
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В Вологде на Пошехонском шоссе два пацана перебегали дорогу в неустановленном месте и едва не оказались сбиты автомобилем Kia.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
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8  комментариев
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Максим 2 часа назад
Родители порадуются, оплачивая ремонт поврежденных автомобилей. А так, да пусть бегают. Я не уверен, что все люди нужны и важны.
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Волот 16 минут назад
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Кот Баюн 54 минуты назад
какой-то гашенный этот, в капюшоне
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744
Сергей Ковалев Час назад
Проезжую часть нужно переходить,а не перебегать. Если не доглядел транспорт,то можно остановиться и вернуться,а по инерции ничего уже не сделаешь. Повезло пацаненку,да и водителю так же.
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39k
dima423 2 часа назад
легко отделались...)
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