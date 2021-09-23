Детишки устроили забеги на дороге и едва не оказались под колесами автомобиля

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В Вологде на Пошехонском шоссе два пацана перебегали дорогу в неустановленном месте и едва не оказались сбиты автомобилем Kia.
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