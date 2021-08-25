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Авария дня. В Петербурге водитель минивэна проехал на "красный" и сбил группу пешеходов

Авария дня. В Петербурге водитель минивэна проехал на "красный" и сбил группу пешеходов (6 фото + 1 видео)

Автор:
25 августа 2021 11:22
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   пешехода сбили   
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На перекрёстке Ленинского проспекта и проспекта Народного Ополчения 60-летний водитель Ford C-MAX проскакивал на "красный" и столкнулся с Ford Focus, под управлением 28-летнего водителя. От удара автомобиль виновника отлетел в пешеходов.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   пешехода сбили   
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27k
lem02 40 минут назад
Лет двадцать пять как перестал стартовать со светофора первым. Вот как раз из за таких летунов...
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66k
Опять зарплата. 44 минуты назад
Водитель запомни - если накопил на первый взнос за корейский тазик ,то гонки по городу как король.. Тормоз это для трусов.. В тюрьме сейчас макароны бесплатно..
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Johnny

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