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На перекрёстке Ленинского проспекта и проспекта Народного Ополчения 60-летний водитель Ford C-MAX проскакивал на "красный" и столкнулся с Ford Focus, под управлением 28-летнего водителя. От удара автомобиль виновника отлетел в пешеходов.
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36-летняя женщина попала в больницу в тяжёлом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и закрытой травмой груди и живота. 6-летняя девочка — с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой живота и ушибами в состоянии средней степени тяжести. 37-летний мужчина-велосипедист получил различные травмы и был госпитализировав в состоянии средней степени тяжести.
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