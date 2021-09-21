Почти догнал: в Бурятии грузовик укатился от водителя

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В Улан-Удэ грузовик-манипулятор "уехал" от водителя. В кузове в этот момент находился эксватор с человеком в кабине.
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