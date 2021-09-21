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Почти догнал: в Бурятии грузовик укатился от водителя

Почти догнал: в Бурятии грузовик укатился от водителя (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 сентября 2021 12:18
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомобиль без водителя   автомобиль укатился   видео   дтп   
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В Улан-Удэ грузовик-манипулятор "уехал" от водителя. В кузове в этот момент находился эксватор с человеком в кабине.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомобиль без водителя   автомобиль укатился   видео   дтп   
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Нанук Паналык Час назад
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Lilian 13 минут назад
Похоже на съёмку нового форсажа.
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Cornho 38 минут назад
"легковые автомобили чудом не зацепило"

Чудо просто бежало рядом.
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Johnny

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