FISHKINET
Сообщество Аварии 4770 постов • 472 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. В Татарстане «КамАЗ» влетел в пару грузовиков

Авария дня. В Татарстане «КамАЗ» влетел в пару грузовиков (4 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2021 11:20
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   камаз   
623
4
1
В Тукаевском районе на Альметьевском шоссе 26-летний водитель «КамАЗа» на огромной скорости влетел в два грузовика. Виновник ДТП вылетел из кабины, которая от удара превратилась в груду металла.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   камаз   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Не, нельзя соплякам до 30-и лет доверять руль. Они опаснее дедов и блондинок на дорогах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
123
Вжик 39 минут назад
Где видео?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Hallo FreeSpace 41 минуту назад
Везучий
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Moon24 52 минуты назад
Сомневаюсь в нормальности водителя . Все ведь прекрасно видно , авария бестолковая совершенно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Опаньки 2 часа назад
как жив то остался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
noName 2 часа назад
В рубашке родился...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KION. Истории, которые удивляют. Попробуй 30 дней бесплатно KION. Истории, которые удивляют. Попробуй 30 дней бесплатно Авария дня. В Самарской области КамАЗ потерял колесо Авария дня. В Самарской области КамАЗ потерял колесо Авария дня. Массовое ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленобласти Авария дня. Массовое ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленобласти Авария дня. Два грузовика и легковушка столкнулись в Татарстане Авария дня. Два грузовика и легковушка столкнулись в Татарстане Авария дня. В Воронежской области столкнулись два КамАЗа Авария дня. В Воронежской области столкнулись два КамАЗа Авария дня. Под Екатеринбургом самосвал снес пешеходный мост Авария дня. Под Екатеринбургом самосвал снес пешеходный мост
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1799310



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Жительница Балашихи из-за невозможности похоронить сестру привезла гроб с телом к администрации
0
104
Жительница Балашихи из-за невозможности похоронить сестру привезла гроб с телом к...
Идеальный кандидат: шутник смонтировал честный предвыборный ролик Юлии Волковой
5
242
Идеальный кандидат: шутник смонтировал честный предвыборный ролик Юлии Волковой
Предвыборные инициативы: кто и что обещает народу
Предвыборные инициативы: кто и что обещает народу
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#автомир#фото#история#факты#СССР#мигранты#кино#авто аварии#интересное
#интересно#прикол#картинки#позитив#Москва#ynews#аварии#новости#Разное#дети
#автомобили#Россия#люди#животные#в мире#подборка#дтп#фотографии#сатира#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться