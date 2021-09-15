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В Тукаевском районе на Альметьевском шоссе 26-летний водитель «КамАЗа» на огромной скорости влетел в два грузовика. Виновник ДТП вылетел из кабины, которая от удара превратилась в груду металла.
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Пострадавший был доставлен в БСМП Набережных Челнов с травмами средней тяжести.
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