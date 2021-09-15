Иду на таран! Лобовое столкновение с трамваем в Перми

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На пересечении улиц Куйбышева и Революции водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado повернул налево и лоб в лоб столкнулся с трамваем.
Водитель внедорожника поворачивал на одностороннюю часть улицы против направления движения.
В результате произошедшего никто из людей не пострадал.
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Там односторонка.