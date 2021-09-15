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Иду на таран! Лобовое столкновение с трамваем в Перми

Иду на таран! Лобовое столкновение с трамваем в Перми (3 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2021 11:49
Сообщество : Аварии
Метки: Land Cruiser   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   трамвай   
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На пересечении улиц Куйбышева и Революции водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado повернул налево и лоб в лоб столкнулся с трамваем.

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Метки: Land Cruiser   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   трамвай   
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1k
Иван Иванов 2 часа назад
Танкист наверное
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Чётенький 12 минут назад
Куда поехал ландкрузер?
Там односторонка.
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35k
kalinser 13 минут назад
Ну,вот.Теперь без прав походит!
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7k
Tamdima Полчаса назад
Веселый смайлик на трамвае!
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86
Владимир 36 минут назад
Смешной.
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47
ilg45 39 минут назад
Знатно берега попутал...
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72k
Павел Юрьевич 39 минут назад
Такое ощущение, что он до поворота по встречке синячил...
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732
Paltry 40 минут назад
Стопудово - трамвай виноват!
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14k
Сергей 52 минуты назад
Резкий как понос.
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