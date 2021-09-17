Опять же в Америке. Девочка-садистка на «Камри» специально задавила мужчину-бегуна

Касаме теперь грозит обвинение в убийстве второй степени и наезде на человека, но вдова жертвы возмущена тем, что подростка не судят как взрослого за то, что она назвала "убийством с острыми ощущениями".

"Она смеялась над тем, как тело Грега взлетело в воздух, когда она ударила его", - сказала Мишель Мур. Она сказала, что неправильно описывать столкновение как "удар", когда автомобиль двигался со скоростью 50 миль в час. "Это называется" убийство с острыми ощущениями", - отметила Мур, которая ранее предложила вознаграждение в размере 35 000 долларов и создала веб-сайт, чтобы найти убийцу своего мужа.

Прокуратура округа Кинг заявила, что возраст обвиняемой и отсутствие судимости привели к тому, что ее дело не было передано в суд для взрослых.

Касаму обвиняют в том, что она взяла машину своей крестной, а затем солгала владельцу машины, когда она вернула ее, отрицая, что когда – либо ездила на ней, и сказала, что кто-то повредил ее битой. Касама несколько недель переживала, что друзья могут «настучать» на нее. Ее крестная мать обратилась к властям, когда увидела записи с камер наблюдения и признала свой автомобиль. Касама сама пришла в полицию на прошлой неделе в сопровождении своего отца.