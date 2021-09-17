Опять же в Америке. Девочка-садистка на «Камри» специально задавила мужчину-бегуна

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Это было очень весело, - говорила она друзьям
Касама Смит, 15-летняя девочка из штата Вашингтон, без разрешения взяла машину своей крестной матери и гоняла со скоростью 50 миль в час – на 15 миль больше установленного ограничения скорости.
А затем она целенаправленно врезалась в 53-летнего Грега Мура, совершающего утреннюю пробежку.
"Я собираюсь сбить его", - сказала Смит пассажирке в машине, когда машина приблизилась к Муру, бегущему около 6 часов утра 18 июля. Подруга Смит, следовавшая за Camry в другой машине, рассказала следователям, что услышала громкий хлопок, а затем "увидела, как что-то взлетело в воздух".
Мур был найден спустя несколько часов, лежащим безжизненным и босым в канаве перед лютеранской церковью Шеперд оф Вэлли.
А затем она целенаправленно врезалась в 53-летнего Грега Мура, совершающего утреннюю пробежку.
"Я собираюсь сбить его", - сказала Смит пассажирке в машине, когда машина приблизилась к Муру, бегущему около 6 часов утра 18 июля. Подруга Смит, следовавшая за Camry в другой машине, рассказала следователям, что услышала громкий хлопок, а затем "увидела, как что-то взлетело в воздух".
Мур был найден спустя несколько часов, лежащим безжизненным и босым в канаве перед лютеранской церковью Шеперд оф Вэлли.
Касаме теперь грозит обвинение в убийстве второй степени и наезде на человека, но вдова жертвы возмущена тем, что подростка не судят как взрослого за то, что она назвала "убийством с острыми ощущениями".
"Она смеялась над тем, как тело Грега взлетело в воздух, когда она ударила его", - сказала Мишель Мур. Она сказала, что неправильно описывать столкновение как "удар", когда автомобиль двигался со скоростью 50 миль в час. "Это называется" убийство с острыми ощущениями", - отметила Мур, которая ранее предложила вознаграждение в размере 35 000 долларов и создала веб-сайт, чтобы найти убийцу своего мужа.
Прокуратура округа Кинг заявила, что возраст обвиняемой и отсутствие судимости привели к тому, что ее дело не было передано в суд для взрослых.
Касаму обвиняют в том, что она взяла машину своей крестной, а затем солгала владельцу машины, когда она вернула ее, отрицая, что когда – либо ездила на ней, и сказала, что кто-то повредил ее битой. Касама несколько недель переживала, что друзья могут «настучать» на нее. Ее крестная мать обратилась к властям, когда увидела записи с камер наблюдения и признала свой автомобиль. Касама сама пришла в полицию на прошлой неделе в сопровождении своего отца.
"Она смеялась над тем, как тело Грега взлетело в воздух, когда она ударила его", - сказала Мишель Мур. Она сказала, что неправильно описывать столкновение как "удар", когда автомобиль двигался со скоростью 50 миль в час. "Это называется" убийство с острыми ощущениями", - отметила Мур, которая ранее предложила вознаграждение в размере 35 000 долларов и создала веб-сайт, чтобы найти убийцу своего мужа.
Прокуратура округа Кинг заявила, что возраст обвиняемой и отсутствие судимости привели к тому, что ее дело не было передано в суд для взрослых.
Касаму обвиняют в том, что она взяла машину своей крестной, а затем солгала владельцу машины, когда она вернула ее, отрицая, что когда – либо ездила на ней, и сказала, что кто-то повредил ее битой. Касама несколько недель переживала, что друзья могут «настучать» на нее. Ее крестная мать обратилась к властям, когда увидела записи с камер наблюдения и признала свой автомобиль. Касама сама пришла в полицию на прошлой неделе в сопровождении своего отца.
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Правда есть вопрос.
Он же знал, где бежал.
Я понимаю, что там всё более менее, не центр Лос-Анджелеса в конце концов.
Но всё таки надо понимать, что ты не в благополучном районе, не в каком-нибудь скажем рашкинском районе например Пензы, ты в СГА, соответственно соображать надо и посматривать по сторонам.
Не Рашка всё таки.
Знаешь, могут и там достать...