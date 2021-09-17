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Опять же в Америке. Девочка-садистка на «Камри» специально задавила мужчину-бегуна

Опять же в Америке. Девочка-садистка на «Камри» специально задавила мужчину-бегуна (3 фото)

Автор:
17 сентября 2021 20:00
Метки: закон   общество   порядок   
1620
3
Это было очень весело, - говорила она друзьям

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Метки: закон   общество   порядок   
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11k
Taximaxi 5 часов назад
Жывотноеблдь.
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КешаИванов Полчаса назад
Это всё ИИ японского автомобиля, в нём дух милитариста из WWII проснулся, а Рафик не виноуат.
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433
Alex Liberman Час назад
касама арабка ссаная ! как то работаю во время обстрелов касамами и тут один хер из арабской бригады оказывается зовут его касам , от такой [мат] каламбур
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4k
Сергей Борисов 2 часа назад
Вот именно поэтому и надо ходить и бегать по левой стороне дороги, чтобы видеть наежающий автомобиль. Так хоть шанс был отскочить в сторону.
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−120
Ааам 2 часа назад
какой то кривой Гугл переводчик)))
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2k
Умница-красавица 4 часа назад
А где фото Касамы? Сдается мне, судя по имечку, что там все не очень политкорректно выходит..,
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4k
au3 4 часа назад
А какие аргументы, что не первой степени убийство?
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452
Fisher1979 5 часов назад
Вот уже по моему нужно ввести смертную казнь снова.
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46k
Хельги 5 часов назад
Мужика жаль.
Правда есть вопрос.
Он же знал, где бежал.
Я понимаю, что там всё более менее, не центр Лос-Анджелеса в конце концов.
Но всё таки надо понимать, что ты не в благополучном районе, не в каком-нибудь скажем рашкинском районе например Пензы, ты в СГА, соответственно соображать надо и посматривать по сторонам.
Не Рашка всё таки.
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340
Елена Букреева 5 часов назад
Кошмар, что с людьми происходит
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12k
Михалыч 5 часов назад
Вот тебе и ЗОЖ. Опасно вдоль дорог бегать. Пойду на диване полежу.
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59k
Опиум для народа 5 часов назад
Бл"дь, людей и так перебор. Убивайте хоть вот такой никчемный мусор, как эта сраная мокрощелка. Нах"й гуманность.
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4k
avix 5 часов назад
Есть камеры наблюдения, есть друзья, которые не особо хотят в тюрьму за пособничество. Сядет, не отмажется. У неё с головой проблемы и возможно для психушки она очередной пассажир. Мужика очень жалко. Бегал себе, не думал, что его намеренно решат раздавить.
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