FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5974 поста • 707 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Пользователи соцсетей показали, как близорукие видят окружающий мир

Пользователи соцсетей показали, как близорукие видят окружающий мир (7 фото)

Автор:
03 августа 2021 12:23
Сообщество : ФотоМир
Метки: близорукость   зрение   мир   общество   очки   плохое зрение   
1634
7
Люди с плохим зрением поделились своими проблемами, ведь для них всё вокруг – это одно большое размытое пятно.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: близорукость   зрение   мир   общество   очки   плохое зрение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
16
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
djinn Час назад
))))а дальнозорким много лучше? Те же яйца только в профиль. Перед носом все расплывчато, а вдаль -чуть лучше. Всегда умиляло в книгах- "матрос увидел землю первым, поскольку с детства страда от дальнозоркости"))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Йожык Полчаса назад
Плохое зрение это:
-кто это?
-он мне машет?
-он машет енотом?
-или это не его рука?
-чья это рука?
-а нет, это пакет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Андрей Полчаса назад
Возрастная дальнозоркость тоже не подарок: вдаль видно всё ничего, а вот вблизи... Особенно если приходится работать с мелкими деталями по починке оборудования, зачастую или глядя прямо вниз, или, что хуже - пытаясь заглянуть в аппарат снизу или сбоку: очки так и норовят съехать (особенно по жаре!) и упасть на то, что боится повреждений и царапин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48
All_Ex Час назад
Не правильно показано, вдали вообще все размыто должно, даже без силуэтов, вблизи порезче, а совсем близко должно быть резко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Ватаку Накомоде Час назад
А ещё есть «мушки», они же ДСТ (деструкция стекловидного тела). У кого-то 1-2 точки перед глазами плавают, у кого то целые армии. На видео конечно тяжёлый случай, но суть передаёт хорошо.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
527
Victor Chromov Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сергей 2 часа назад
Все не так. В очках все меньше. Говорю так как сам был близоруким до операции. Правильная картинка с деревом. дерево ближе и больше, в очках дальше и меньше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Aqueronte 2 часа назад
После операции жизнь реально заиграла новыми красками.
А в детстве и юношестве близорукость была для меня прям проблемой. Ненавидел очки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
alex 2 часа назад
а я поменял хрусталики, никакого астигматизма и коррекцию ими сделали, коррекцию делать не надо. Цвета-Супер, видимость-бомба,-жиза прекрасна и цветаста.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
50 медалей за 10 дней: кто и как постарался 50 медалей за 10 дней: кто и как постарался 17 фотографий, про которые можно сказать: "Я не поверю, пока не увижу" 17 фотографий, про которые можно сказать: "Я не поверю, пока не увижу" В какую страну вы никогда бы не вернулись? В какую страну вы никогда бы не вернулись? 17 теней, которые расскажут совсем другую историю 17 теней, которые расскажут совсем другую историю 18 фото, которые своей нереальностью вводят смотрящего в ступор 18 фото, которые своей нереальностью вводят смотрящего в ступор Сильные фото-коллажи: контраст двух миров Сильные фото-коллажи: контраст двух миров
Ирина Николаевна

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

97577



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как сейчас выглядит «Охранник Салтыковой» из фильма «Брат-2»
0
30
Как сейчас выглядит «Охранник Салтыковой» из фильма «Брат-2»
"Криминальный авторитет" обматерил участкового и поплатился
1
144
"Криминальный авторитет" обматерил участкового и поплатился
﻿
50 медалей за 10 дней: кто и как постарался
50 медалей за 10 дней: кто и как постарался
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Мурка! Не переигрывай!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#фотографии#олимпиада#история#интересное#ynews#авто аварии#роль#сша
#фото#факты#Россия#СССР#люди#дтп#фильм#актер#картинки#прикольные
#интересно#кино#автомобили#автомир#подборка#животные#аварии#жизнь#новости#спорт

На что жалуетесь?

Вернуться