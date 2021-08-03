Пользователи соцсетей показали, как близорукие видят окружающий мир

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Люди с плохим зрением поделились своими проблемами, ведь для них всё вокруг – это одно большое размытое пятно.
Эти фотографии сделаны для людей с нормальным зрением, которые не понимают проблем близоруких.
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Метки: близорукость зрение мир общество очки плохое зрение
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Новости партнёров
-кто это?
-он мне машет?
-он машет енотом?
-или это не его рука?
-чья это рука?
-а нет, это пакет.
А в детстве и юношестве близорукость была для меня прям проблемой. Ненавидел очки