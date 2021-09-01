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5 хороших новостей от государства, которые отразятся на семейном бюджете россиян

5 хороших новостей от государства, которые отразятся на семейном бюджете россиян (6 фото)

Автор:
01 сентября 2021 09:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   гибдд   деньги   закон   пенсионер   поправка   штраф   
1795
6
Новый месяц – новые законы и различные поправки. Сентябрь 2021 года не стал исключением. С первого дня месяца вступают в силу несколько изменений в законодательстве страны и указов, которые со знаком «+» отразятся на финансовом состоянии россиян.
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Метки: Россия   гибдд   деньги   закон   пенсионер   поправка   штраф   
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3k
Иван Час назад
После выборов 10 тыщ не заберут?
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5k
Александр Зотов 21 минуту назад
мля, ну прибавьте вы пенсам тогда уж по 5-10к к пенсии вместо единоразовой подачки перед выборами, днари.
Риторический вопрос: они реально не понимают, как это ущербно выглядит или им пофигу?
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4k
Бу Полчаса назад
Долго этого ждали
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5k
Ruk Полчаса назад
про гаражи - на самом деле это не правильно. на фото в посте гаражный кооператив, и им это не актуально. вопрос про самозахват во дворах, и про гаражи во дворах, разрешения на которые выдавали инвалидам, которых нет в живых, а пользуются родственники и вообще случайные люди ни каких прав не имеющие. но ждущие что им землю во дворах многоэтажек дадут бесплатно
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54k
Алекс Юстасов 39 минут назад
60 месяцев - это 5 лет. Столько украло у нас доброе государство при "пенсионной реформе". Если по 10 тыс. в месяц, это 600 тыс. руб. Вместо этого разово 10 тыс. Радуйтесь, бараны, голосуйте за едросню!
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12k
Вася 43 минуты назад
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котегRUS 46 минут назад
а если я работающий военный пенсионер с инвалидностью - я сколько получу ?
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1k
kosterok Час назад
Ничего себе прибавки к семейному бюджету, прям олигархом себя почувствовал...
А если серьезно, то скудность подачек перед выборами просто поражает, одновременно и демонстрируя жадность власти. Конечно, все лишние траты бюджета очень быстро перекроют последующими повышениями налогов, сборов, платежей (повышением цен на бензин).
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406
vmsoroka 2 часа назад
посмотрим что останется из этих обещаний после выборов....
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174
⛔ Александр ⛔ 2 часа назад
Именно перед выборами появляются хорошие новости.
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