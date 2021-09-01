5 хороших новостей от государства, которые отразятся на семейном бюджете россиян

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Новый месяц – новые законы и различные поправки. Сентябрь 2021 года не стал исключением. С первого дня месяца вступают в силу несколько изменений в законодательстве страны и указов, которые со знаком «+» отразятся на финансовом состоянии россиян.
1. Детские больничные станут больше
С сегодняшнего дня пособие по временной нетрудоспособности при болезни ребенка будет выплачиваться в размере 100% среднего заработка. А стаж родителя, получающего данную выплату, больше не будет влиять на итоговую сумму. Данное изменение в законодательстве распространяется только на уход за детьми до 8 лет. Если ребенок старше, то больничные не изменятся (60, 80 или 100% среднего заработка).
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2. Молодежь получит по 3 000 рублей
С 1 сентября все граждане, чей возраст находится в промежутке между 14 до 22 годами, вправе оформить себе «Пушкинскую карту». Ей можно будет расплачиваться в большинстве учреждений культуры России. На карте уже будет лежать 3 000 рублей, рассчитанные на использование в 2021 году. Законодатели утверждают, что если данный проект будет пользоваться успехом, то в следующем году субсидия может быть увеличена.
3. Пенсионеры получат по 10 000 рублей
Уже совсем скоро все пенсионеры (по старости, инвалидности, потере кормильца, военные пенсионеры) России получат единовременную выплату в размере 10 000 рублей. Для этого никаких заявлений не требуется, выплата придет автоматически на счет, на которой поступает ежемесячная пенсия.
4. Владельцы гаражей смогут бесплатно оформить под ними землю
1 сентября в России начнет действовать «гаражная амнистия». Она продлится пять лет — до 1 сентября 2026 года. В это время граждане, у которых есть гаражи, построенные до конца 2004 года, смогут бесплатно оформить в собственность государственные и муниципальные земельные участки земли под ними.
5. Обжаловать штрафы ГИБДД теперь можно онлайн
С первого дня осени необязательно лично посещать отделения полиции, чтобы обжаловать тот или иной штраф. Теперь достаточно быть пользователем портала Госуслуги, чтобы инициировать спор. На обжалование штрафа дается 10 дней с даты получения постановления.
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Риторический вопрос: они реально не понимают, как это ущербно выглядит или им пофигу?
А если серьезно, то скудность подачек перед выборами просто поражает, одновременно и демонстрируя жадность власти. Конечно, все лишние траты бюджета очень быстро перекроют последующими повышениями налогов, сборов, платежей (повышением цен на бензин).
Детей школьников нет, не пенсионер, гаража нет, машины нет и старше 22 лет! Даже в музей на халяву не сходишь!
Обидно!
И дачную амнистию специально затеял несколько лет назад, а сейчас решил добить к выборам гаражной амнистией!
Да и дополнительные возможности сайта Госуслуги - это исключительно пиар-акция к выборам! Если бы не выборы, ничего бы не изменилось.
Мне всегда интересно было, у людей действительно такая каша в голове, или они просто придуриваются?