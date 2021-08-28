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Водителей предложили наказывать рублем за отсутствие глушителя и громкую музыку

Водителей предложили наказывать рублем за отсутствие глушителя и громкую музыку (2 фото + 1 видео)

Автор:
28 августа 2021 13:51
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   автомобили   глушители   закон   ночное время   штраф   
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Любителей ночных покатушек под рёв музыки ждёт неприятный сюрприз. В Совете Федерации по конституционному законодательству всерьёз задумались о необходимости ввести штраф для водителей, нарушающих покой граждан.

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Метки: ynews   автомобили   глушители   закон   ночное время   штраф   
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11  комментариев
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9k
Атеист Час назад
Да давно пора, но еще бы разрешили бы по ним с винтовки бы стрелять. Так оперативней получится. Ибо эти придурки туды-сюды пару раз проедут и всё. Полицаи пока приедут, так те уже свалят куда подальше.
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10k
K7OO 19 минут назад
Мне кажется, правильнее было бы принудительно эвакуировать шумное транспортное средство до специализированного технического центра и там привести его в норму, естественно, за счет владельца. Боюсь, что штрафы тут мало что решат.
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10k
gnyS i 20 минут назад
Прямо сейчас у меня под окнами проходила какая то акция в поддержку кандидата...музыка, ор, толпа из пары тысяч человек, полиция дежурила... ковид похоже отменили на время этого мероприятия....
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1k
Сложные Щи 23 минуты назад
"Звук тюнингованного глушителя - как улыбка продажной женщины. Так же фальшив. "
Джереми Кларксон
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343
parhi Полчаса назад
Правильно, а то перделки свои расчехлят с первым теплом и давай нормальным людям мешать! Голосую за.
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532
Alex 39 минут назад
Если вам мешают спать парни на спортбайках с прямотоком, которые наваливают в спальных районах, не злитесь сильно, просто мальчишки торопятся на еженочную е*лю в задницу
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0
Evgeny 48 минут назад
Давно пора, ночью мешают, о других не думают
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4k
Двестиграмм 2 часа назад
лето, жара,
окно открыто,
час ночи,
только засну
и тут за окном дупс дупс дуПС дУПС ДУПС я помню каждый Я БУДУ НОЧЬ С ТОБОЙ ..ДУПС Дупс ДУпс
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