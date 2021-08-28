Водителей предложили наказывать рублем за отсутствие глушителя и громкую музыку

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Любителей ночных покатушек под рёв музыки ждёт неприятный сюрприз. В Совете Федерации по конституционному законодательству всерьёз задумались о необходимости ввести штраф для водителей, нарушающих покой граждан.
С подобной инициативой не так давно выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Он предложил принять закон, запрещающий автомобилистам и мотоциклистам нарушать ночную тишину в городе. По предварительной информации, штраф может достигать пяти тысяч рублей. Конечная сумма штрафа будет завесить от мощности транспортного средства.
Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова поддержала подобное нововведение и предложила распространить его на всю страну. При этом нарушать тишину громкой музыкой и отсутствием глушителей будет запрещено и днём.
Сенатор отметила, что это нарушение будет прописано в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, в статье «Хулиганство».
По её словам, те, кто целенаправленно избавляются от глушителей и устанавливают мощные музыкальные системы в своих автомобилях, нарушают права граждан на тишину как в ночное, так и в дневное время. Столь пренебрежительное отношение к обществу недопустимо.
По её словам, те, кто целенаправленно избавляются от глушителей и устанавливают мощные музыкальные системы в своих автомобилях, нарушают права граждан на тишину как в ночное, так и в дневное время. Столь пренебрежительное отношение к обществу недопустимо.
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Метки: ynews автомобили глушители закон ночное время штраф
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Вот один проедет туды-сюды пару раз, звонишь полицаям, те приезжают, а тот уже свалил куда-то и всё. Потом другой проедет, пропердит, третий... У нас тут постоянно такие катаются. Пару раз прозвучит под окнами и тихо, потом еще какие-то и так почти каждый вечер/ночь. Вызывать смысла нет особо. Вот поставить скрытый патруль в кустах или во дворах - даа! эффективность будет выше. Эти долб. подумают сто раз стоит ли свой пердеж включать или нет.
Джереми Кларксон
окно открыто,
час ночи,
только засну
и тут за окном дупс дупс дуПС дУПС ДУПС я помню каждый Я БУДУ НОЧЬ С ТОБОЙ ..ДУПС Дупс ДУпс