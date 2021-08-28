Водителей предложили наказывать рублем за отсутствие глушителя и громкую музыку

Сенатор отметила, что это нарушение будет прописано в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, в статье «Хулиганство». По её словам, те, кто целенаправленно избавляются от глушителей и устанавливают мощные музыкальные системы в своих автомобилях, нарушают права граждан на тишину как в ночное, так и в дневное время. Столь пренебрежительное отношение к обществу недопустимо.

2021-08-28T13:51:59+03:00