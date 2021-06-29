В ЮАР выступили с предложением разрешить женщинам многомужество

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Если закон будет одобрен, то женщины смогут выходить замуж одновременно за нескольких мужчин. И пока непонятно, кто будет от этого больше счастлив.
На данный момент в республике разрешено многожёнство, а также разрешены однополые браки и браки между несовершеннолетними.
Разумеется, это предложение вызвало протесты у консерваторов и религиозных групп. То есть все остальное - это нормально, видимо…
Телеведущий и бизнесмен Муса Мслеку, который, к слову женат на четырёх женщинах, разнёс в пух и прах предложение властей. ‘’Это разрушит африканскую культуру’’ - возмутился он.
Телеведущий и бизнесмен Муса Мслеку, который, к слову женат на четырёх женщинах, разнёс в пух и прах предложение властей. ‘’Это разрушит африканскую культуру’’ - возмутился он.
Профессор, который изучал полиандрию в Зимбабве, заявил, что эта критика связана с тем, что мужское население ЮАР хочет сохранить контроль над женской частью населения.
‘’Африканские общества не готовы к истинному равенству. Они не понимают, что делать с женщинами, которых нельзя контролировать’’. И правда, ведь закон буквально попирает патриархальные устои ЮАР.
‘’Африканские общества не готовы к истинному равенству. Они не понимают, что делать с женщинами, которых нельзя контролировать’’. И правда, ведь закон буквально попирает патриархальные устои ЮАР.
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