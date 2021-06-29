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В ЮАР выступили с предложением разрешить женщинам многомужество

В ЮАР выступили с предложением разрешить женщинам многомужество (4 фото)

Автор:
29 июня 2021 19:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: женщины   закон   интересное   мужчины   новости   правила   смешное   юар   
774
4
Если закон будет одобрен, то женщины смогут выходить замуж одновременно за нескольких мужчин. И пока непонятно, кто будет от этого больше счастлив.

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Метки: женщины   закон   интересное   мужчины   новости   правила   смешное   юар   
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13  комментариев
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−12
Племянник Путина Час назад
обезьянкам можно..
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33k
Гёз Уленшпигель 2 минуты назад
ЮАР наше время......
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164
Руслан 8 минут назад
Апартеид победили, белых прогнали, теперь можно и деградировать…
Туда и дорога дикарям
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789
Веселый Пук 19 минут назад
Ну трех мужей иметь сможет одновременно
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6k
Летучий Мыш 37 минут назад
О дааааа
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7k
Billi_Bons 58 минут назад
А ведь еще совсем недавно ЮАР была жемчужиной Африки.
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2k
Ivan Час назад
Я понять не могу, нахера это нужно на законодательном уровне? Трахайся ты хоть с ослом, собакой и петухом под песни бременских музыкантов, нахера тебе перед кем-то отчитываться брачным союзом?
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1k
Дмитрий Круглов Час назад
Вообще ничему не удивляюсь. Главное, чтобы парадов не устраивали. :-)
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36k
Андрей Час назад
Ещё чуть-чуть и мы попросим Кремль снова опустить железный занавес.
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