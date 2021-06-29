В ЮАР выступили с предложением разрешить женщинам многомужество

Профессор, который изучал полиандрию в Зимбабве, заявил, что эта критика связана с тем, что мужское население ЮАР хочет сохранить контроль над женской частью населения.

‘’Африканские общества не готовы к истинному равенству. Они не понимают, что делать с женщинами, которых нельзя контролировать’’. И правда, ведь закон буквально попирает патриархальные устои ЮАР.