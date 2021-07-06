Норвежским блогерам запретили постить отретушированные фото без предупреждения

Закон был принят норвежским парламентом 11 июня и касается фотографий с любыми изменениями размера чьего-либо тела, формы или кожи, включая даже использование простых фильтров.

Поправка гласит: «Рекламодатель и лицо, разрабатывающее рекламу, должны также гарантировать, что реклама, в которой форма тела, размер или кожа были изменены путем ретуширования или других манипуляций, должна быть помечена».

Поправку приняли в результате голосования с очевидным преимуществом, 72 голоса против 15, но она вступит в силу только «с того момента, когда король примет решение».

Этот закон также коснется любых компаний, которые публикуют рекламу в социальных сетях и ретушируют фотографии для улучшения своих рекламных и маркетинговых кампаний. Закон направлен на борьбу с контентом, который «играет на социальной незащищенности, нечистой совести, низкой самооценке или способствует давлению на образ тела».