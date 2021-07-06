Норвежским блогерам запретили постить отретушированные фото без предупреждения

Вскоре популярным норвежским блогерам придется в обязательном порядке помечать все отретушированные фотографии, которые они публикуют в соцсетях. Новую поправку к норвежскому Закону о маркетинге ввели в стране в рамках борьбы с нереалистичными стандартами красоты.
Закон, который приняли в рамках законопроекта Министерства по делам детей и семьи Норвегии, гарантирует, что реклама и посты в социальных сетях, которые содержат измененный внешний вид человека, должны быть четко обозначены как таковые. Когда закон вступит в силу, любой инфлюенсер, зарабатывающий на своих постах, будет обязан по закону помечать посты с ретушированными снимками специальной отметкой, разработанной правительством.
Закон был принят норвежским парламентом 11 июня и касается фотографий с любыми изменениями размера чьего-либо тела, формы или кожи, включая даже использование простых фильтров.
Поправка гласит: «Рекламодатель и лицо, разрабатывающее рекламу, должны также гарантировать, что реклама, в которой форма тела, размер или кожа были изменены путем ретуширования или других манипуляций, должна быть помечена».
Поправку приняли в результате голосования с очевидным преимуществом, 72 голоса против 15, но она вступит в силу только «с того момента, когда король примет решение».
Этот закон также коснется любых компаний, которые публикуют рекламу в социальных сетях и ретушируют фотографии для улучшения своих рекламных и маркетинговых кампаний. Закон направлен на борьбу с контентом, который «играет на социальной незащищенности, нечистой совести, низкой самооценке или способствует давлению на образ тела».
Споры вокруг образа тела и влияние на него социальных сетей в последнее время стали важной темой в Норвегии. В поправках к Закону о маркетинге министерство заявило: «Мы надеемся, что эта мера внесет полезный и значительный вклад в сдерживание негативного воздействия такой рекламы, особенно на детей и молодежь».
Физические лица или компании, которые нарушат новые правила, когда они вступят в силу, столкнутся с штрафами и потенциальным тюремным заключением в крайних случаях.
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