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Норвежским блогерам запретили постить отретушированные фото без предупреждения

Норвежским блогерам запретили постить отретушированные фото без предупреждения (3 фото)

Автор:
06 июля 2021 08:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: закон   инфлюенсеры   новости   норвегия   соцсети   
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Вскоре популярным норвежским блогерам придется в обязательном порядке помечать все отретушированные фотографии, которые они публикуют в соцсетях. Новую поправку к норвежскому Закону о маркетинге ввели в стране в рамках борьбы с нереалистичными стандартами красоты.

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Метки: закон   инфлюенсеры   новости   норвегия   соцсети   
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40k
Александр Час назад
Ну это уже норм
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Erorist Полчаса назад
Это что за инфлюэнсеры - гриппозники (инфлюэнция это грипп вроде бы по старому)?! Развелось дармоедов, господи...
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