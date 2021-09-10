Детский омбудсмен поддержала законопроект о пожизненном для педофилов

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Анна Кузнецова также предложила установить административный контроль (вплоть до пожизненного) за всеми, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Законопроект, который внесла "Единая Россия" предлагал ужесточение наказания для педофилов, вплоть до пожизненного срока.
"Мы вместе с коллегами, экспертами, родителями настойчиво добиваемся этого. Рады, что эти предложения услышаны. Внесённый "Единой Россией" законопроект расширяет круг лиц, за преступления против которых может быть назначено пожизненное лишение свободы, усиливает действующую ответственность".
"Мы вместе с коллегами, экспертами, родителями настойчиво добиваемся этого. Рады, что эти предложения услышаны. Внесённый "Единой Россией" законопроект расширяет круг лиц, за преступления против которых может быть назначено пожизненное лишение свободы, усиливает действующую ответственность".
Также Кузнецова предложила установить за педофилами пожизненный административный надзор и призвала об исключении возможности освобождения от уголовной ответственности за подобные деяния в связи с назначением судебного штрафа.
"Наша цель – максимально защитить детей, обеспечить их безопасность. И мы будем поддерживать ускорение работы по предложенным изменениям, а также по расширению перечня предлагаемых мер".
"Наша цель – максимально защитить детей, обеспечить их безопасность. И мы будем поддерживать ускорение работы по предложенным изменениям, а также по расширению перечня предлагаемых мер".
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Вы так уверены в нашей следственно-судебноц системе?!
Лично я не верю в непогрешимость следствия, обвинения и судей.
Только эта доча через пару лет подругам похвасталась, что это они с мамашей придумали как от папаши избавиться чтоб в квартире просторнее было.
И нормально они себя чувствовали, угрызений не заметно было. Быстренько хату продали и свалили после такого признания.
и что делать всем настоящим жертвам насилия?( это же как подорвано доверие к их заявлениям...
2. Педофил - не преступник, а человек с физиологическими отклонениями, реагирующий на детей не достигших половой зрелости (а не совершеннолетия и возраста согласия) как на достигших. Само по себе отклонение преступлением не является. Именно поэтому ни в одном УК мира речь о педофилах не идёт. Почитайте статьи внимательно
3. Кузнецова понимает, что у страны не хватит денег на то, что она предлагает?
4. Не раскрыт момент с изнасилованием несовершеннолетними. Сейчас им не будет ничего
5. Не раскрыт момент с клеветой.
Но и за клевету наказание сделать жёстким
А ужесточать законодательство надо за недобросовестное/халатное отношение в службах, которые обязаны контролировать педофилов.
соответственно, химическая кастрация может избавить от возможности генитального проникновения в ребенка, но не сможет защитить ребенка похищения, избиения, садизма и пыток...
Есть примеры или п.и.з.д.а.б.о.л а навальнёнок?
Хотелось бы комментарии адвокатов-следователей, что подразумевается по термином "педофил"?
- сексуальная эксплуатация детей, злоупотребление их беспомощностью для непосредственного удовлетворения собственных сексуальных потребностей взрослого или в коммерческих целях;
- подавление детской сексуальности, будь то физическое калечение половых органов ребенка или очернение и подавление его нормальных сексуальных интересов;
- эротизацию детей, то есть создание среды, которая может искусственно стимулировать детскую сексуальность в ущерб другим задачам развития.
А то, 18-летний пацан может закрутить с девочкой, которая выглядит на 20, а на деле ей - 16, то смех смехом, но требовать паспорт.
Романтика романтикой, а парень должен себя обезопасить, потому как вы верно написали - или девочка, или ее мама могут помчаться писать заяву, чтобы стрясти денег.
Что с людьми не так?(
Ответку за ложный донос малолетку на пожизненное, лет с 14, когда уже паспорт получил. А до достижения 14 родителя сажать. И в соседнюю клетку следователя, который не захотел разбираться и повесил на первого попавшегося.
Тогда и ужесточайте.