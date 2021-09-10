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Детский омбудсмен поддержала законопроект о пожизненном для педофилов

Детский омбудсмен поддержала законопроект о пожизненном для педофилов (3 фото)

Автор:
10 сентября 2021 15:13
Сообщество : Жить в России
Метки: дети   закон   законопроект   защита   насилие   новости   суд   
421
3
Анна Кузнецова также предложила установить административный контроль (вплоть до пожизненного) за всеми, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

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Метки: дети   закон   законопроект   защита   насилие   новости   суд   
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24  комментария
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6k
Николай Час назад
Зеркалку не забываем, за клевету, а то получим наглых малолеток...
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232
Сигизмунд Лазаревич 24 минуты назад
Да вышка для них нужна без вариантов. Равно как вышка для следствия-прокуратуры-суда в случае оправдания виновного. За клевету по этой статье пожизненное. Только ДРАКОНОВСКИЕ меры в отношении этих мразей.
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24k
Батончик с маком Полчаса назад
Лет 25 назад у нас в районе мужика посадили за ёплю со своей дочкой. Мужика естественно зеки замучили до смерти за несколько месяцев.
Только эта доча через пару лет подругам похвасталась, что это они с мамашей придумали как от папаши избавиться чтоб в квартире просторнее было.
И нормально они себя чувствовали, угрызений не заметно было. Быстренько хату продали и свалили после такого признания.
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21k
Андрей Иванов Полчаса назад
1. Что такое административный контроль? Датчик на ногу?
2. Педофил - не преступник, а человек с физиологическими отклонениями, реагирующий на детей не достигших половой зрелости (а не совершеннолетия и возраста согласия) как на достигших. Само по себе отклонение преступлением не является. Именно поэтому ни в одном УК мира речь о педофилах не идёт. Почитайте статьи внимательно
3. Кузнецова понимает, что у страны не хватит денег на то, что она предлагает?
4. Не раскрыт момент с изнасилованием несовершеннолетними. Сейчас им не будет ничего
5. Не раскрыт момент с клеветой.
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Комментарий удален
−36
1k
Moon24 45 минут назад
Пндофилия не лечится и не исправляется . Поэтому просто эвтаназия , раз уж казнить не желаете . Клеветы могут опасаться те у кого не все чисто
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1k
Linusya 50 минут назад
так то всё правильно, не верю, что педофил в тюрьме посидит, подумает и вдруг поменяет свои сексуальные предпочтения.
Но и за клевету наказание сделать жёстким
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1k
Максим Алтадуков 50 минут назад
Для начала надо понимать что педофилия это не излечимая болезнь. К сожэалению, даже "расстрел на месте" педофила не остановит. Надо работать над ранним выявлением и контролем над выявленнеыми и осужденными. Почему на отсидевшх педофилов не вешают браслеты слежения? Почему им пожизненно не назначаются препараты изсерии "хим.кастрация"?
А ужесточать законодательство надо за недобросовестное/халатное отношение в службах, которые обязаны контролировать педофилов.
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13k
aalexey3 57 минут назад
Вот вроде-бы закон правильный, но с нашей судебной, правоохранительной системой и повсеместной коррупцией...
Сказал плохо про путина, или хорошо про навального... Вуаля! И ты педофил. Или не захотел бизнесом поделиться. Опа! И ты тоже. А уж найти малолетнюю дочку какой нибудь алкоголички, на которых что на одной, что на другой клейма негде ставить, это как два пальца... И ведь будет говорить как научили. Примут закон - обходи честный человек чужих детей за километр, даже если о помощи кричат. Зато маньякам раздолье, им пофиг!
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5k
Станислав Час назад
Это все хорошо, только для начала судебную системы в порядок привести, которая не верит всяким малолетним бл..дям наслово и не сажает невиновных на 7 лет.
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598
ya_pavel Час назад
Проблема может быть в том, что пацан 18 лет встретится с девочкой 15 лет, которая скажет, что ей - 16 или 18 (а 16 - это возраст согласия у нас). Выглядеть эта девочка может вообще на 30. Потом мамаша этой девочки всё узнает и побежит писать заявление. И что, пацану пожизненно сидеть?
Хотелось бы комментарии адвокатов-следователей, что подразумевается по термином "педофил"?
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3k
Иван Час назад
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3k
Brataxe Час назад
Это для того, чтобы подстав ещё больше было и ещё больше можно денег было содрать?
Ответку за ложный донос малолетку на пожизненное, лет с 14, когда уже паспорт получил. А до достижения 14 родителя сажать. И в соседнюю клетку следователя, который не захотел разбираться и повесил на первого попавшегося.
Тогда и ужесточайте.
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