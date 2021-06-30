35 примеров, как можно организовать пространство и получить от этого удовольствие

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В каждом из нас живет перфекционист: правда, где-то очень глубоко, под мешками грязного белья и горой посуды в раковине. И как же еще вдохновить его выбраться наружу, как не хорошим примером? В этой подборке вас ждут идеально организованные комоды и книжные полки, аккуратно прибранные детские комнаты и просторные чистые гаражи, в общем – настоящая услада для глаз.
1. «Я организовал все коробки для хранения, но устал их разбирать/ставить обратно каждый раз, когда мне надо достать что-нибудь из нижней. Я построил эти полки, чтобы каждую коробку можно было спокойно вытащить, и они занимают минимум места. Как вам?».
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13. «Наконец организовала мастерскую так, как мне хочется, после двадцати лет неудачных попыток»
14. «Нашел лучший способ организовать приложения в телефоне. Каждый ряд – категория, справа три самых используемых приложения, а остальные в папке слева»
16. «У меня мало места в квартире и негде хранить белье, так что я переделала органайзер для обуви и повесила его на дверь ванной»
24. «Папа использует каждый сантиметр нашего крохотного гаража: он приделал банки из-под варенья к потолку и хранит в них всякое»
26. «Организовал «командный центр» для сына, который одновременно работает над несколькими проектами с разными дедлайнами»
27. «Отец только закончил убираться на кухне и попросил выложить. Он еще и сам продумал дизайн кухни»
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"Прибраться в гараже" и "организовать приложения в телефоне" тут лишние. Так себе подвиги.
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Во времена твоего дедушки еще не было современных ключей Knipex и отверток Wiha.
А так пост классный!
Поэтому дворник выкинул метлу и купил ружье.
Тема прикольная, видел вживую такое пару раз
Особенно саморез с огромной шайбой, удерживающий защелку этого бардачка от выпадания, видимо.