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35 примеров, как можно организовать пространство и получить от этого удовольствие

35 примеров, как можно организовать пространство и получить от этого удовольствие (36 фото)

Автор:
30 июня 2021 08:03
Сообщество : Жизнь
Метки: Reddit   организация пространства   перфекционизм   порядок   соцсети   уборка   
3991
36

В каждом из нас живет перфекционист: правда, где-то очень глубоко, под мешками грязного белья и горой посуды в раковине. И как же еще вдохновить его выбраться наружу, как не хорошим примером? В этой подборке вас ждут идеально организованные комоды и книжные полки, аккуратно прибранные детские комнаты и просторные чистые гаражи, в общем – настоящая услада для глаз.

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Метки: Reddit   организация пространства   перфекционизм   порядок   соцсети   уборка   
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14  комментариев
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3k
DyadyaSasha 3 часа назад
Наслаждение для глаз!
"Прибраться в гараже" и "организовать приложения в телефоне" тут лишние. Так себе подвиги.
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218
Михаил Полчаса назад
7. «Коллекция инструментов у моего дедушки в сарае»
---------------------
Во времена твоего дедушки еще не было современных ключей Knipex и отверток Wiha.

А так пост классный!
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717
iKrek 47 минут назад
Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.
Поэтому дворник выкинул метлу и купил ружье.
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2k
Илларион Забродов 53 минуты назад
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1k
Digektor Час назад
Там, где сначала насрано, а потом убрал - попробуй сразу не разводить срач...
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−18
Kirill Samuilov 2 часа назад
Банки фиксирующиеся на потолке к прикрученным крышкам это интересно, только цена ошибки очень дорога, шурупы вперемешку с осколками сметать придется.
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153
allexx Kirill Samuilov Час назад
Ключевое слово "Магнит", ну а уж потом веник.
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592
Villary 2 часа назад
"29. Просто и изящно"
Особенно саморез с огромной шайбой, удерживающий защелку этого бардачка от выпадания, видимо.
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1k
bosayk 2 часа назад
даже сохранил парочку в папку с картинками от фишек.. буду рыться в папке - обязательно вспомню, что хотел так же в машине сделать или в гараже)))
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