35 примеров, как можно организовать пространство и получить от этого удовольствие

В каждом из нас живет перфекционист: правда, где-то очень глубоко, под мешками грязного белья и горой посуды в раковине. И как же еще вдохновить его выбраться наружу, как не хорошим примером? В этой подборке вас ждут идеально организованные комоды и книжные полки, аккуратно прибранные детские комнаты и просторные чистые гаражи, в общем – настоящая услада для глаз.