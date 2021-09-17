Страшный сон любого водителя: ребенок выбежал под машину в Челябинской области

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В Миассе 9-летний ребенок перебегал дорогу в неустановленном месте и был сбит автомобилем "УАЗ Патриот", которым управляла 73-летняя пенсионерка.
Присутствует ненормативная лексика!
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Метки: аварии авто авто аварии видео дети дтп пешехода сбили
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Осторожнее за рулем! Школота носится туда-сюда Берегите пешеходов и свою свободу
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