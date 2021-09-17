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Страшный сон любого водителя: ребенок выбежал под машину в Челябинской области

Страшный сон любого водителя: ребенок выбежал под машину в Челябинской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2021 11:48
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
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В Миассе 9-летний ребенок перебегал дорогу в неустановленном месте и был сбит автомобилем "УАЗ Патриот", которым управляла 73-летняя пенсионерка.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
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9
wrm Час назад
одному медленнее ездить и смотреть не только прямо перед собой в одну точку, но и по обочинам, другому (скорее родителям) - объяснить правила перехода через дорогу. Но всё равно "виноват" - водитель. Так как ему никто не обещал езды без вероятных проблем, что не будет детей, стариков, других гоняющих водителей, и сев за руль он с этим согласился, что будет в том числе нести повышенную ответственность
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7k
Влад 7 минут назад
вчера вьезжал во двор, скорость совсем небольшая(слава Богу!) наперерез машине на огромной скорости ребёнок на велике.... ехал бы чуть быстрей-да же не я бы его сбил, а он просто бы влетел в машину. надо детям обьяснять про опасность дороги.
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2k
Kons 10 минут назад
Это на заметку всем правильным "учителям", якобы соблюдающим все буквы ПДД.


Не нужно быть виноватым, чтобы стать виновным по закону. А еще вдруг, ни кому не пожелаю, стать причиной травм ребенка или еще чего хуже, даже не хочу вслух.

Осторожнее за рулем! Школота носится туда-сюда
Берегите пешеходов и свою свободу
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9k
Majul 47 минут назад
Родителей на кол. Не научили ребенка вести себя на дороге. Если не было родительского внушения, то и ребенок дойдет до того, что дорога опасна именно после подобных случаев.
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−9
dacent 53 минуты назад
Бабка на уазике, да что могло пойти не так?
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2k
Заряд бодрости Час назад
И никто не сказал ребенку не шевелиться и уж тем более не прыгать...
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39k
dima423 2 часа назад
епанутенький ребенок конечно(
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9
wrm Киса Кацман Час назад
повторю ваши слова - это всего лишь Ребёнок .... А таким как они - ребенок не воспринимается ребенком, он для них просто обычная помеха
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215
Виктор КОСТЯН 19 минут назад
И ни в коем случае не бегать.
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10k
Мафусаил 2 часа назад
Млять, ну ёптваю...
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