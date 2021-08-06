"Давай решим, сколько ты нам должна!": мужчины не смогли получить денег за ДТП и ретировались

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Женщина выдвинула столь серьезные аргументы, что бородачи сочли нужным уехать, не солоно хлебавши.
Жительница Новосибирска 3 августа опубликовала в местном паблике видеоразборку с местными автолюбителями. Двое мужчин на старом авто без номеров, по ее словам, совершили столкновение, нарушив при этом все возможные правила ПДД.
После наезда горячие парни стали требовать денежную компенсацию, но не на ту напали. Женщина предложила вызвать сотрудников ГИБДД и отказалась платить отступные. Поняв, что им ничего не светит, ретивые джигиты, сильно ругаясь, сели в авто и уехали.
Реакция соцсетей
В соцсетях смелую автомобилистку поддержали и посетовали, что в городе в последнее время действительно стало много машин без номеров. А женщина - молодец, не растерялась!
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Метки: Вымогательство Новосибирск авария деньги дтп скандал
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Судя по всему ,,наставники,, этих ребят время перемен в каких-то местах переседели, и отстали от жизни))
Сразу ментов надо было вызывать, не выхдя
Нисколько. Чурбанью в 'абибасе' ничего не светит.