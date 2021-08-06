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"Давай решим, сколько ты нам должна!": мужчины не смогли получить денег за ДТП и ретировались

"Давай решим, сколько ты нам должна!": мужчины не смогли получить денег за ДТП и ретировались (5 фото + 1 видео)

Автор:
06 августа 2021 06:22
Сообщество : Аварии
Метки: Вымогательство   Новосибирск   авария   деньги   дтп   скандал   
1869
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Женщина выдвинула столь серьезные аргументы, что бородачи сочли нужным уехать, не солоно хлебавши.

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Метки: Вымогательство   Новосибирск   авария   деньги   дтп   скандал   
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18  комментариев
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8k
Клёст Час назад
ОСАГО во многом для того и ввели, чтобы автоподставщикам и иже с ними кислород перекрыть - в далёкую пору это масштабная и серьёзная проблема была.
Судя по всему ,,наставники,, этих ребят время перемен в каких-то местах переседели, и отстали от жизни))
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41k
Элек Мек Минуту назад
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4k
livaneth 6 минут назад
Вообще-то машина без номеров, совершившая аварию, экипаж которой требует наличные деньги на месте - это не в компетенции ГИиБДД. Это проходит по статье "разбой". Другое дело, что без публичного резонанса полиция дело открывать не будет. Нафига простым полицаями этот гемор.
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9k
kaboza 7 минут назад
на убитом мерине, в убогой одежде, епт в шлепках...чурки, одно слово..
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22k
Сибиряк 7 минут назад
Надо было вызвать в любом случае, тем более они скрылись с места дтп по факту.
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6k
кот базилий 20 минут назад
"Ми хароший люды..Какие ваши даказательства?"
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81k
Taras Kozalupko 21 минуту назад
Тётка, одна против мужиков, да ещё машина без номеров.
Сразу ментов надо было вызывать, не выхдя
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−20
10k
booz223 Час назад
Я что-то кроме аргумента "я автобус пропускала по правилам" ничего не услышал. Ну да.дама задавила эмоциями, но не более того
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318
Олег Час назад
Девчёнка молодец!!! Ну а недолюди, как обычно остаются теми недолюдьми.
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219
КакогоХу Час назад
Хорошо было бы им бороду на жопу натянуть
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1k
Radugananebe 2 часа назад
Молодец дамочка! А сколько бы теток на ее месте растерялись и откупились от уродов?
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91
Thomsen Radugananebe 18 минут назад
! А сколько бы теток на ее месте растерялись и откупились от уродов? (ц)

Нисколько. Чурбанью в 'абибасе' ничего не светит.
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