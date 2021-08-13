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"Титаник - всё!": в Новосибирске автолюбитель утопил машину, пытаясь переплыть через лужу

"Титаник - всё!": в Новосибирске автолюбитель утопил машину, пытаясь переплыть через лужу (3 фото + 1 видео)

Автор:
13 августа 2021 07:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Новосибирск   авто   видео   ливень   машина   потоп   
1463
3
1
Мужчина явно переоценил возможности своего седана, отправившись вплавь покорять улицу.

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Метки: Новосибирск   авто   видео   ливень   машина   потоп   
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15  комментариев
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28k
ACU900 2 часа назад
Ага, на тойоте. Ехал бы на жигулях,может быть и проехал бы :)
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11k
Евгений 9 минут назад
Слабоумие и отвага
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6k
Игорь 14 минут назад
это каким надо быть .... трансвеститом, что бы ЭТО проделать?
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908
Александр Полчаса назад
Вода уже на капоте, а он уверено прёт дальше, пока двигатель не хватанул воды.
На капиталку двигателя точно попал... может в следующей раз поумней будет.
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5k
Роман Полчаса назад
меня вот такие долпоёпы всегда удивляли - ТЫ сцуко на легковушке, которая в тарелке утонуть может. Хуле ты прешься туда где не всяк то джипарь проедет...
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146
Olvin Dane 39 минут назад
Ок гугл, в какой луже яма?
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466
Карл Такойто Час назад
Просто даун,других слов нет)) стоял стоял потом не вытерпел и со всей дури вдавил педаль газа
не потихоньку как то,чтобы оценить глубину,пох..Уй поднял волну которая ему уже в лобовое хлещет-едем дальше,гидроудар нам не грозит
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20k
Слепой Пью Час назад
Ну не шмогла я, не шмогла...
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23k
Батончик с маком 2 часа назад
Не зная брода не суйся в воду
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363
КакогоХу 2 часа назад
Нихрена у вас лужи...
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