"Титаник - всё!": в Новосибирске автолюбитель утопил машину, пытаясь переплыть через лужу

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Мужчина явно переоценил возможности своего седана, отправившись вплавь покорять улицу.
В Новосибирске после проливных дождей ливневки сдались под натиском осадков, и некоторые улицы города превратились в озера и реки. Огромная лужа на улице Сакко и Ванцетти стала настоящим препятствием для автомобилистов. Многие из них не рискнули покорять водные просторы, а владелец седана был уверен, что проскочит, однако не смог.
В соцсетях появилось видео, на котором зафиксирована попытка преодолеть лужу на невысоком седане. "Тойота" пытается вплавь добраться до более-менее сухого места на дороге, но безуспешно.
"Давай до свидания, «королка»! Всё, потонула. Это уже всё — «Титаник». Недавно «крузак» развернулся, не поехал, только уазик поехал. Была машина, и нет машины. Ну всё. Не оценил свои возможности, - комментирует автор ролика.
"Давай до свидания, «королка»! Всё, потонула. Это уже всё — «Титаник». Недавно «крузак» развернулся, не поехал, только уазик поехал. Была машина, и нет машины. Ну всё. Не оценил свои возможности, - комментирует автор ролика.
Автовладелец был вынужден покинуть свою затопленную машину, которую забрал, судя по всему, только после того, как насосом откачали воду.
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На капиталку двигателя точно попал... может в следующей раз поумней будет.
А уж водоемы разные бывают...