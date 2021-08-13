"Титаник - всё!": в Новосибирске автолюбитель утопил машину, пытаясь переплыть через лужу

В соцсетях появилось видео, на котором зафиксирована попытка преодолеть лужу на невысоком седане. "Тойота" пытается вплавь добраться до более-менее сухого места на дороге, но безуспешно.



"Давай до свидания, «королка»! Всё, потонула. Это уже всё — «Титаник». Недавно «крузак» развернулся, не поехал, только уазик поехал. Была машина, и нет машины. Ну всё. Не оценил свои возможности, - комментирует автор ролика.