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Переборщил с передним тормозом: мотоциклист кувыркнулся через голову на глазах у инспектора ГАИ

Переборщил с передним тормозом: мотоциклист кувыркнулся через голову на глазах у инспектора ГАИ (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2021 13:33
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
527
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В центре Минска мотоциклист не соблюдал дистанцию и, когда впереди идущая Toyota затормозила, исполнил поистине каскадерский пируэт!

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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13  комментариев
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5k
ДеониS 2 часа назад
так себе акробат
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116
Вадим Курбатов Полчаса назад
Хорошо, что урок прошел без тяжких последствий. Главное, чтобы он его не забыл)
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17k
sanchesS80 Полчаса назад
Нефиг жопу нюхать.
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6k
Marlboro 39 минут назад
Перепутал со сцеплением :)
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722
Сергей Сергеев 59 минут назад
Жопошник. Мало того, что к заднице жался, так ещё и клювом щелкал.
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10k
Александр Час назад
Недавно девка не могла поднять мот, так там проклёны были, даже смерти желали ей.
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2k
Frank Borman Час назад
Соблюдай дистанцию, мать твою! Держись от впередиидущего автомобиля, как от своей тещи!
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4k
ayekaramba 2 часа назад
по-моему он ни в кого не врезался
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9k
Lev Asriev 2 часа назад
Затормозить подобным образом может только совсем неопытный мотоциклист. Вопрос, как он права получил?
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