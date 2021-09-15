Переборщил с передним тормозом: мотоциклист кувыркнулся через голову на глазах у инспектора ГАИ

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В центре Минска мотоциклист не соблюдал дистанцию и, когда впереди идущая Toyota затормозила, исполнил поистине каскадерский пируэт!
Авторский пост
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп мотоциклист хруст
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