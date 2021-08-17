Авария дня. Лобовое столкновение из Красноярска

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На улице Свердловской в Красноярске 31-летний водитель Honda Fit неожиданно выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Vitz, которой управляла 30-летняя женщина.
Водитель Honda и пассажир Toyota были госпитализированы. Женщине-водителю помощь была оказана на месте.
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