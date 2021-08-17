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Авария дня. Лобовое столкновение из Красноярска

Авария дня. Лобовое столкновение из Красноярска (1 фото + 2 видео)

Автор:
17 августа 2021 13:13
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   
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На улице Свердловской в Красноярске 31-летний водитель Honda Fit неожиданно выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Vitz, которой управляла 30-летняя женщина.

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   
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36k
Олег Час назад
Вот и познакомились!
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66k
Опять зарплата. 49 минут назад
Повезло что не на трассе..
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Johnny

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