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Авария дня. Школьница погибла в результате ДТП с участием двух автомобилей в Воронежской области

Авария дня. Школьница погибла в результате ДТП с участием двух автомобилей в Воронежской области (2 фото + 1 видео)

Автор:
29 июля 2021 11:50
Сообщество : Аварии
Метки: Renault   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   смертельное дтп   
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На трассе М-4 "Дон" в Новоусманском районе 59-летний водитель автомобиля Renault Logan вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Camry. Погибла 15-летняя девочка, еще четыре человека доставлены в медицинское учреждение.
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Метки: Renault   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   смертельное дтп   
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11k
Mike 2 часа назад
Какой ужас!!!! Пристегивайте детей на заднем сидении!!!
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14k
Сергей 51 минуту назад
Похоже старый уснул. Проснулся когда чуть четвёрку не зацепил. Избыточно активно заёрзал рулём.
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896
Электрик Час назад
С какой скоростью водитель Рено входил в поворот - что аж на встречку выносить его начало? Потом - экстренное торможение и поймать автомобиль, который начало кидать из стороны в сторону водитель уже не смог..... Какой стаж вождения у этого водятла, а.....?
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