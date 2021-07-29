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На трассе М-4 "Дон" в Новоусманском районе 59-летний водитель автомобиля Renault Logan вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Camry. Погибла 15-летняя девочка, еще четыре человека доставлены в медицинское учреждение.
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Автомобиль Toyota Camry принадлежит администрации Панинского района. В момент аварии в нем находился глава района Николай Щеглов, который ехал на пассажирском сиденье.
Два ракурса момента столкновения опубликовано на канал «Вести Воронеж»
Водитель автомобиля Renault и его пассажир, 53-летняя женщина, а также водитель автомобиля Toyota и 63-летний Николай Щеглов с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.
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