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22 марта, на территории Николаевской области произошло лобовое столкновение автомобилей Opel Astra и Opel Zafira. В результате ДТП погибли два подростка, еще два человека получили серьезные травмы.
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40-летний руководитель Opel Zafira и его 41-летний пассажир, оба военные, получили серьезные телесные повреждения. Сейчас оба находятся в больнице.
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Украина це Европа жеж.
Пы. Сы. Военным выздоровления, родителям подростков соболезнования
Благо, кроме себя, никого больше не угробили.
Но на Украине это соотношение кратно выше.
А такие дерьмовые дороги, я в последний раз только в Грузии видел.
В России давно не встречал.
Россия так себя никогда не позиционирует.
И не орет, что мы Еуропа