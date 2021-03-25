FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 4241 пост • 457 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. Подросток устроил смертельное ДТП

Авария дня. Подросток устроил смертельное ДТП (2 фото + 1 видео)

Автор:
25 марта 2021 11:12
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   смертельное дтп   
814
2
1
22 марта, на территории Николаевской области произошло лобовое столкновение автомобилей Opel Astra и Opel Zafira. В результате ДТП погибли два подростка, еще два человека получили серьезные травмы.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   смертельное дтп   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
18
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
38k
parallax 2 часа назад
Удивительно, что погиб виновник аварии. Обычно всё наоборот.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Vlad 57 минут назад
16 лет! выехал на встречку, людей покалечил .... заслуженную премию Дарвина м.удаку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
96
alex 2 часа назад
вообще никто даже на тормоз не нажал! всем пох.ую...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Viktor 2 часа назад
Оказывается бывают водители, а бывают ....

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Александр Viktor Час назад
Он руками водит, а подростки видимо ногами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
cfhfwby 2 часа назад
Кто там ратовал в Думе за понижение возрастной планки для получения прав?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
KOSTELLO 2 часа назад
Ездят на битках-конструкторах из ЕС, дороги полное детьмищще, судя по видео.
Украина це Европа жеж.
Пы. Сы. Военным выздоровления, родителям подростков соболезнования
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
257
liveevil 4ijik Час назад
Поддерживаю. Оказывается ездить вообще не имели права. Я почему-то думал, что права с 16 лет выдают.
Благо, кроме себя, никого больше не угробили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
KOSTELLO liveevil 52 минуты назад
Конечно нет.
Но на Украине это соотношение кратно выше.
А такие дерьмовые дороги, я в последний раз только в Грузии видел.
В России давно не встречал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
KOSTELLO liveevil 51 минуту назад
Россия - это ж столица, мать его мира!

Россия так себя никогда не позиционирует.
И не орет, что мы Еуропа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
KL11 KOSTELLO 14 минут назад
у нас сейчас в городе такие. Когда дождь, то ямки под водой и их не видно. Если фарватер не знаешь то можно грыжу нажить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
KOSTELLO KL11 Полминуты назад
Омск?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Опиум для народа 3 часа назад
Военным желаю выздоровления. Невыжившим тупым личинкам-земля стекловатой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Сергей Опиум для народа 8 минут назад
Здоровья ВСУшникам? Ну-ну.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Ребята, которым неведомо чувство страха Ребята, которым неведомо чувство страха Авария дня. Смертельное столкновение с КамАЗом в Кузбассе Авария дня. Смертельное столкновение с КамАЗом в Кузбассе Авария дня. Езда в населенном пункте со скоростью 160 км/ч Авария дня. Езда в населенном пункте со скоростью 160 км/ч Авария дня. Водитель внедорожника выехал на встречную полосу в Дагестане Авария дня. Водитель внедорожника выехал на встречную полосу в Дагестане Авария дня. ДТП под Рязанью, в котором погибли четыре человека Авария дня. ДТП под Рязанью, в котором погибли четыре человека Авария дня. Под Красноярском погибла семья из пяти человек Авария дня. Под Красноярском погибла семья из пяти человек
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1744570



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Черный-черный юмор, который симпатичен многим
7
76
Черный-черный юмор, который симпатичен многим
15 человек, случайно встретивших редкости, которые одна на миллион
3
24
15 человек, случайно встретивших редкости, которые одна на миллион
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Кровотечение из уха: причины и лечение
0
8
Кровотечение из уха: причины и лечение
Трудная высота: почему при взлете у многих пассажиров самолета закладывает уши?
0
36
Трудная высота: почему при взлете у многих пассажиров самолета закладывает уши?
Ребята, которым неведомо чувство страха
Ребята, которым неведомо чувство страха
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Владелец BMW приехал к своему парню
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#интересное#картинки#природа#факты#кино#приколы#искусство#настроение
#фото#подборка#дтп#автомир#Россия#авто аварии#позитив#соцсети#комментарии#СССР
#животные#интересно#люди#прикол#аварии#автомобили#забавно#авария дня#криминал#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться